Mercato OM : Gouiri lâche une bombe sur son avenir à Marseille

‎Amine Gouiri est au cœur des interrogations de l’OM, alors que le club phocéen traverse un été particulièrement mouvementé sur le mercato. Interrogé par RMC, l’attaquant algérien a ouvert la porte à plusieurs scénarios, sans pour autant annoncer son départ de la Canebière.

‎‎Mercato OM : Amine Gouiri refuse de vendre du rêve aux supporters de Marseille

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‎‎Amine Gouiri ne s’est pas caché derrière des formules toutes faites. Alors que l’OM prépare une saison où plusieurs cadres pourraient encore faire leurs valises, l’international algérien sait que son propre avenir n’est pas totalement verrouillé. Sous contrat jusqu’en 2029, il reste néanmoins pleinement impliqué dans la préparation marseillaise.

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‎‎La situation est d’autant plus particulière que les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont laissé un vide considérable devant. Gouiri pourrait donc récupérer un rôle beaucoup plus important dans l’attaque olympienne. « J’ai envie de dire oui. Pour l’instant, je suis ici, sous contrat », a-t-il expliqué au micro de RMC, avant d’ajouter avec prudence : « comme vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout dans le foot et dans cette situation. »

‎‎Le marché des transferts entretient le doute

‎‎Le message de Gouiri prend une autre dimension lorsqu’il évoque l’atmosphère actuelle à Marseille. L’OM doit composer avec une situation financière qui pousse sa direction à envisager plusieurs ventes. Dans ce contexte, même les joueurs importants peuvent être concernés par une éventuelle opération.

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‎‎L’ancien joueur du Stade Rennais et de l’OGC Nice n’a d’ailleurs pas cherché à maquiller cette réalité. « J’ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde », a-t-il confié à RMC. Avant de calmer immédiatement le jeu : « Pour l’instant, je suis là, je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite. » Une réponse prudente. Et, surtout, suffisamment floue pour alimenter les spéculations.

‎‎Une attaque marseillaise bientôt méconnaissable ?

‎‎Gouiri pourrait rapidement devenir l’un des visages majeurs de l’OM si la vague de départs annoncée se poursuit. Le départ de Greenwood vers Fenerbahçe et celui d’Aubameyang vers La Corogne ont déjà considérablement modifié la hiérarchie offensive. D’autres mouvements pourraient encore intervenir avant la fermeture du mercato.‎

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‎Face à cette instabilité, le joueur algérien affiche toutefois une certaine sérénité. « Peut-être qu’il y en a qui vont partir, mais c’est le football », a-t-il déclaré. Pour lui, les changements d’effectif font partie du métier et imposent une capacité d’adaptation permanente. Marseille devra donc avancer malgré les turbulences.

‎‎Le vrai message de Gouiri derrière ses mots mesurés

‎‎Le plus intéressant dans cette sortie médiatique est peut-être ce que Gouiri n’a pas dit. Il ne réclame pas un départ, ne promet pas non plus de rester à tout prix. Il rappelle simplement que, dans le football moderne, un contrat ne constitue pas toujours une garantie absolue.

Cette nuance en dit long sur le climat qui règne actuellement à Marseille. ‎Pour autant, l’Algérien conserve une ambition claire avec l’OM. « C’est toujours le même objectif… Je pense que Marseille reste toujours attractif et ça reste un grand club donc Marseille doit jouer les premiers rôles. »

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S’il reste, Gouiri aura donc une responsabilité considérable : devenir l’un des leaders offensifs d’une équipe appelée à se reconstruire. Et si le mercato venait à en décider autrement, ses déclarations auront au moins montré une chose : il connaît parfaitement les règles, parfois cruelles, du football.