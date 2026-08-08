PSG : Le transfert de Ferran Torres bouclé avant mercredi !

Après la Coupe du monde remportée avec l’Espagne, Ferran Torres veut quitter les rangs du Barça pour poursuivre sa carrière au PSG. Le transfert de l’attaquant de 26 ans pourrait se conclure dans les jours à venir.

Mercato : Ferran Torres veut rejoindre le PSG

La suite après cette publicité

RMC Sport confirme ce samedi que les négociations sont en cours entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. À un an de la fin de son contrat, « le joueur veut rejoindre le club parisien, comme annoncé par nos confrères de Marca », rapporte le média sportif.

Lisez aussi : PSG : Le transfert de Ferran Torres réglé la semaine prochaine

À voir

Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Barcola au PSG !

Le journal madrilène explique que les pourparlers entre les deux clubs sont en excellente voie, Luis Campos et Deco négociant actuellement les derniers détails d’une opération d’environ 50 millions d’euros, bonus compris. De son côté, l’ancien attaquant de Manchester City Ferran a d’ores et déjà donné son accord pour un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030.

La source espagnole ajoute même que toutes les parties concernées sont optimistes et travaillent avec la volonté partagée de boucler l’affaire avant mercredi pour éviter à Ferran Torres de reprendre l’entraînement avec les Blaugranas.

« Selon des sources proches du dossier, un accord est imminent et pourrait être annoncé prochainement », explique même le média espagnol. Une information qui confirme celle de Gerard Romero, qui se montrait lui aussi catégorique sur l’issue de ce dossier. « Ferran va aller au PSG, et d’ici quelques jours, pour ne pas dire autre chose, le Paris Saint-Germain va payer le Barça entre 40 et 50M€.

À voir

OM Mercato : C’est fait, un autre cadre quitte Marseille !

Lisez aussi : Mercato PSG : Ferran Torres attendu à Paris, une date fuite

Deco est déjà de retour à Barcelone, un Barça qui suit également de très près les contacts avec le PSG. Il manque encore l’arrivée de cette offre officielle, mais Ferran Torres est tellement convaincu que cela va se faire qu’il a déjà préparé toute sa logistique et tout ce qu’il faut pour partir à Paris la semaine prochaine », confiait le journaliste au micro de Jijantes FC.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Ferran Torres joue avec le PSG pour rester au Barça ?

Mercato PSG : La tension monte entre Ferran Torres et Barça

À voir

Coup de théâtre à l’ASSE : Kilmer prêt à mettre le paquet !

En cas de transfert, Ferran Torres devrait remplacer numériquement Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne sous les ordres de son ancien sélectionneur Luis Enrique.