ASSE : Après Sochaux, Ian Cathro prévient ses joueurs !

L’ASSE a démarré très fort son championnat en Ligue 2. Pour la première journée, les hommes d’Ian Cathro ont largement dominé le FC Sochaux (3-0), à Bonal. Mais l’entraîneur stéphanois ne veut pas se contenter de cette victoire.

Ian Cathro : « « Le football est un sport où il faut sanctionner »

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Après une préparation intéressante, l’ASSE a fait le déplacement sur la pelouse d’un promu, le FC Sochaux-Montbéliard, pour démarrer sa saison de Ligue 2. Les Verts n’ont d’ailleurs pas perdu de temps dans cette rencontre, inscrivant trois buts en six minutes par l’intermédiaire de Jakob Breum (22e) et Irvin Cardona (24e, 28e).

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Un large succès qui annonce déjà la couleur concernant l’objectif de l’AS Saint-Étienne, qui a terminé troisième l’an passé. Les adversaires de l’ASSE sont ainsi prévenus : Ian Cathro et ses hommes seront terrifiants et le coach écossais veut punir ses adversaires.

« Le football est un sport où il faut sanctionner l’adversaire. C’est exactement ce qu’on a réussi à faire. J’ai félicité les joueurs pour ça. Mais aussi pour les kilomètres parcourus, les ballons bloqués, les couvertures effectuées. Je pense qu’on va pouvoir faire bien mieux dans les journées qui vont arriver », a déclaré Ian Cathro en conférence de presse.

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