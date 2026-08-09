Mercato : Le SRFC programme une opération à 15M€ en attaque

À un peu plus de trois semaines de la fermeture du mercato estival, les lignes bougent encore au SRFC. Le club breton pourrait prochainement finaliser une opération juteuse en attaque.

Mercato SRFC : Franck Haise ne retient pas un attaquant

La suite après cette publicité

Un an après son arrivée en provenance de l’AS Monaco pour 14 millions d’euros, Breel Embolo pourrait déjà faire ses valises et quitter le SRFC lors de ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, l’attaquant de 29 ans n’entre pas dans les plans de Franck Haise.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers l’Italie ?

À voir

PSG : Coup de théâtre pour le transfert d’Ibrahim Mbaye !

Les dirigeants du Stade Rennais seraient donc ouverts à des négociations pour un transfert cet été. Et même si ces pourparlers ne se feront pas à n’importe quel prix, Breel Embolo serait dans le viseur de plusieurs clubs. Comme l’indique le journaliste Ben Jacobs, Hull City et Ipswich Town (Angleterre) suivraient de près la situation de l’international suisse, tout comme Atlanta United, aux États-Unis.

Toujours selon la même source anglaise, le SSC Naples et l’AC Milan seraient également sur les rangs pour récupérer Breel Embolo. Le Correspondent du média GiveMeSport rapporte que le SRFC réclamerait au moins 15 millions d’euros pour laisser filer son attaquant suisse qui voit son avenir plutôt bouché avec les belles performances d’Esteban Lepaul.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Breel Embolo !

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo déjà sur le départ ?

À voir

AS Monaco Mercato : Accord pour le successeur d’Akliouche !

Reste maintenant à voir quel club acceptera de signer un tel chèque pour répondre aux exigences du Stade Rennais. Pour rappel, Breel Embolo a inscrit 10 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.