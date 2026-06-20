Mercato Stade Rennais : Un cador débarque pour Jordan James  

L’Europe s’arrache le milieu de terrain du Stade Rennais, Jordan James pendant ce mercato estival. Villarreal attaque et les dirigeants rennais jubilent.

Mercato Stade Rennais : Jordan James vers la Liga ?

La suite après cette publicité

Une offre concrète arrive au Stade Rennais. Villarreal, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, a dégainé pour recruter le milieu de terrain Jordan James pendant ce mercato estival. Le club espagnol compte doubler une concurrence déjà rude.

Prêté à Leicester après une première année rennaise timide (25 matchs en 2024-2025), l’international gallois a explosé en Championship. Ses statistiques sont solides : 34 matchs de championnat, 11 buts marqués et 4 passes décisives.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un cadre veut quitter Rennes

À voir

Mercato PSG : Luis Campos déniche un monstre en Italie

Une telle efficacité a totalement relancé sa jeune carrière. Les Foxes rêvaient de lever son option d’achat fixée à 8 millions d’euros. Malheureusement, la relégation du champion d’Angleterre 2016 en League One a brisé ce projet. Jordan James doit donc rentrer en Bretagne cet été, mais son séjour s’annonce très court.

Rennes réclame désormais une fortune. Le club breton, qui avait acheté le joueur pour 5 millions d’euros à Birmingham, exige aujourd’hui entre 23 et 28 millions d’euros. Cette plus-value XXL se justifie par son immense potentiel et l’intérêt de cinq nouveaux courtisans majeurs. Everton, Crystal Palace, Ipswich Town, Wrexham et l’AS Rome sont prêts à passer à l’offensive.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un solide roc

Mercato Stade Rennais : Gros coup, une pépite arrive à Rennes

À voir

Mercato OM : Décision prise, il va prendre la direction de l’Italie

Selon les révélations de Sky Sport, l’offensive la plus sérieuse vient de Liga. Villarreal a transmis une proposition ferme aux dirigeants rennais. Si le montant de cette offre reste inconnu, l’argument sportif des sous-marins jaunes est de taille : la prestigieuse Ligue des champions. Le natif d’Hereford, fort de ses 26 sélections avec le Pays de Galles, se retrouve face à un choix important pour son avenir. La bataille s’annonce chaude entre l’Espagne et la Premier League.