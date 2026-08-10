Mercato OM : Deal bouclé pour le transfert de ce milieu anglais ?  

Angel Gomes pourrait déjà tourner la page de l’OM. Le milieu anglais ne fait pas partie des plans de Bruno Genesio et la direction marseillaise cherche une solution pour son départ.

Mercato OM : Anglais Gomes est à vendre

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Son passage à Marseille tourne au fiasco. Poussé vers la sortie après une année ratée à l’OM, Angel Gomes s’apprête à faire ses valises pour retourner en Angleterre. Libre de tout contrat lors de son arrivée l’été dernier, le milieu de terrain devait être la bonne affaire de l’OM. Il déchante vite.

Prêté à Wolverhampton après six mois très décevants sur la Canebière, l’international anglais a échoué à s’imposer chez les Wolves. Son retour dans la cité phocéenne n’a rien changé à sa situation. Marseille reconstruit son effectif, et son nouvel entraîneur Bruno Genesio refuse de s’appuyer sur lui. Le joueur formé à Manchester United doit se trouver une porte de sortie pour libérer la masse salariale du club.

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L’Angleterre lui tend de nouveau la main. Même si son expérience à Wolverhampton s’est achevée par une relégation, le joueur reste persuadé qu’il saura rebondir en Premier League. Selon L’Équipe, le club promu de Coventry tente sa chance. Son entraîneur Frank Lampard souhaite récupérer l’ancien Lillois pour apporter de tonus à son effectif.

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Les dirigeants marseillais ont déjà rencontré des émissaires anglais en fin de semaine dernière, et les négociations vont se prolonger dans les jours à venir. Coventry n’avance pas seul sur ce dossier. D’après la presse britannique, Hull City sollicite un prêt sans avoir encore contacté le joueur, tandis que West Ham surveille le dossier de près. L’OM veut vendre, le joueur veut partir.