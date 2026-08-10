FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant Laval  

Le coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian peut souffler. Trois renforts sont attendus pour le choc face à Laval en Ligue 2.

FC Nantes : Der Zakarian obtient des renforts avant Laval

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Claque à domicile, réveil exigé. Battu d’entrée par le Red Star (0-1), le FC Nantes s’avance vers Laval l’épée dans les reins, mais Michel Der Zakarian retrouve le sourire. Trois cadres reviennent secourir l’équipe.

Le naufrage initial a fait mal. Sans idées, sans rythme et dominés au milieu, les Canaris ont étalé leurs faiblesses. Le coach nantais a tranché après le coup de sifflet final : cette équipe manque de vivacité et réclame du sang neuf. Le déplacement en Mayenne s’annonce chaud.

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Les nouvelles sont toutefois bonnes avant cette affiche de la deuxième journée. Trois renforts arrivent. Wilitty Younoussa revient de suspension. Il apportera du volume dans un entrejeu noyé lors de la première journée. Saïdou Sow débarque en prêt depuis Strasbourg. Le défenseur connaît déjà le club, un avantage certain pour diriger la ligne défensive.

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Fabien Centonze a soigné son genou. Son retour sur le flanc droit offre une option d’expérience qui a manqué samedi au FC Nantes. Un bol d’air frais ? Oui, mais pas un miracle. Der Zakarian maintient la pression sur ses dirigeants pour obtenir d’autres recrues, ciblant en priorité un latéral gauche et des joueurs créatifs. Ce choc à Laval servira de test vérité. Forts de ces renforts et dans l’attente de futurs transferts, les Jaune et Vert doivent lancer leur saison pour ne pas ruiner d’entrée leurs ambitions de remontée.