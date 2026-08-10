Mercato ASSE : C’est imminent pour la 7e recrue des Verts

Un nouveau joueur devrait rejoindre l’ASSE dans les prochaines heures. Sa signature officielle est imminente, comme annoncé la semaine dernière.

Mercato : Tamar Svetlin attendue à l’ASSE, ce lundi

La suite après cette publicité

L’ASSE a bouclé le transfert de Tamar Svetlin, sa septième recrue estivale. Il ne reste plus que l’officialisation de sa signature, après la visite médicale. Sauf imprévu de dernières minutes, elle devrait se faire ce lundi.

Le milieu de terrain est en provenance de Korona Kielce, dans l’élite du championnat polonais. Cependant, il est international slovène (7 sélections). Son entraîneur a confirmé son arrivée à l’AS Saint-Étienne, à l’issue du match nul contre le Legia Varsovie.

À voir

Mercato OM : Deal bouclé pour le transfert de ce milieu anglais ?

« Tamar Svetlin voulait partir pour un championnat plus relevé. Nous savions que nous pouvions le perdre. […]. Parmi les clubs étrangers, il a choisi l’offre de l’ASSE et c’est là que le Slovène se dirige », a annoncé Zielinski.

Le transfert du joueur de 25 ans aurait été bouclé à un peu plus de de 2 millions d’euros, hors bonus. Il était sous contrat à Kielce jusqu’en juin 2029 et valorisé à 2,5 millions d’euros.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le secret Breum que Cathro refuse de révéler

ASSE : Bernauer pointe déjà un vrai problème après Sochaux

À voir

FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant Laval

Tamar Svetlin sera la septième recrue estivale de l’ASSE. Il arrivera à la suite de Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo, Aron Csongvai, Lucas Lavallée et Jakob Breum.