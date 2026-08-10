Amical : L’AS Monaco renverse Liverpool à Anfield !

L’AS Monaco s’est imposé 3-2 face aux Reds de Liverpool ce dimanche après-midi pour son cinquième match amical. Une victoire dans la douleur mais convaincante pour débuter son traditionnel stage de présaison.

À quelques jours de son retour en Europe, l’AS Monaco s’offre le scalp des Reds

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Premier gros test réussi pour le club de la Principauté. Ce dimanche après-midi, Monaco s’est imposé au bout du suspense sur le score de 3 buts à 2 contre Liverpool lors de son cinquième match amical de la saison. Une victoire acquise grâce à des buts inscrits par Aleksandr Golovin, Mika Biereth et Paris Brunner en toute fin de match.

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Malgré l’absence des mondialistes Denis Zakaria et Folarin Balogun, ainsi que celles d’Ansu Fati et Paul Pogba (toujours pas aptes à reprendre la compétition), le club du Rocher signe une victoire de prestige pour bien débuter son stage de présaison outre-Manche. Et pourtant, le début de match portait à croire à un destin tout autre pour les coéquipiers de Paul Pogba.

Un début de match catastrophique

Dans un Anfield des grands jours, les hommes de Filipe Luís n’avaient sûrement pas imaginé un tel scénario après les 30 premières minutes désastreuses de leur équipe. La première demi-heure de jeu fut compliquée pour le club de la Principauté.

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Bousculés par les assauts répétitifs des Reds dans le premier quart d’heure, les Monégasques vont craquer sur une frappe croisée à l’entrée de la surface signée Alexander Isak à la 16e minute, profitant au passage d’un joli une-deux entre le Néerlandais Ryan Gravenberch et son coéquipier Dominik Szoboszlai.

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L’AS Monaco tente de réagir juste après l’ouverture du score, mais la frappe de Matthis Abline manque de précision pour inquiéter Alisson. Ce sont finalement les Reds qui vont doubler la mise à la 29e minute par l’intermédiaire de Florian Wirtz, à la suite d’un cafouillage dans la surface de réparation monégasque.

L’ASM a su faire preuve de caractère

Alors que les chances de succès s’amenuisaient au fil des minutes, l’espoir renaît juste avant la pause grâce à un penalty obtenu et converti sereinement par le Russe Aleksandr Golovin. Au retour des vestiaires, les Monégasques reviennent avec de bien meilleures intentions. Ces derniers vont égaliser à la 55e minute grâce à l’attaquant danois Mika Biereth, qui s’y prend en deux temps pour battre le portier brésilien.

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Alors qu’on se dirigeait vers un score de parité plutôt cher payé pour le club de la Principauté, au vu du début de match cauchemardesque, les Monégasques vont faire preuve de résilience et réussir à s’offrir une belle remontada grâce à la tête au premier poteau du jeune Paris Brunner en toute fin de match (88e minute).

Une victoire fondatrice pour la saison à venir

Avant cette victoire de prestige face aux Reds, l’ASM avait vécu jusqu’ici une préparation timide et remplie d’incertitudes. Entre un mercato poussif et le départ inévitable de Maghnes Akliouche au PSG, ainsi que la nomination tardive de Filipe Luís sur le banc monégasque, l’ASM a mis du temps avant de trouver la bonne formule.

Malgré une large victoire (5-2) face au pensionnaire de National 2 Saint-Priest, les hommes de Filipe Luís sont tombés lourdement face au Sporting à l’extérieur (2-0) et ont concédé un match nul peu rassurant face au Cercle Brugge (2-2). La victoire face à Getafe jeudi dernier à Louis-II a sûrement redonné de la confiance aux Rouge et Blanc avant de s’envoler en Angleterre deux jours plus tard.

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Cette victoire renversante face à Liverpool pourrait enfin enclencher une dynamique positive pour les hommes de Filipe Luís. Premiers aperçus ce vendredi face au tout récent champion de Championship, Coventry City. Dernier vrai test pour le club de la Principauté avant le retour à la compétition et le début des barrages de la Conference League la semaine prochaine.