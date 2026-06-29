Mercato ASSE : Sohaib Naïr, le renfort idéal en défense ?

Sohaib Naïr renforce l’ASSE en provenance de Guingamp, l’une des mauvaise défenses de Ligue 2 la saison dernière ! Mais le défenseur a des qualités individuelles, soulignées par Ouest-France.

Mercato : Des interrogations sur Naïr, la première recrue de l’ASSE

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L’ASSE a bouclé le transfert de Sohaib Naïr. Il ne reste plus que sa signature officielle. Il devrait être présent, mercredi, au Centre Sportif Robert Herbin, lors de la reprise des entraînements. Le défenseur central est la première recrue estivale de Saint-Etienne. Il arrive de l’équipe de l’EA Guingamp, 11e de Ligue 2 la saison dernière. Son transfert suscite cependant quelques interrogations.

Premièrement, sur son état physique. Il avait été victime d’une déchirure des ligaments à la cheville pendant la préparation estivale. Le Franco-Algérien algérien n’avait finalement joué que 18 matchs, dont 17 titularisations, en championnat, notamment dans la deuxième moitié de la saison.

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Deuxièmement, l’EAG a été la 4e pire défense de Ligue 2, avec 49 buts concédés en 34 journées. Sohaib Naïr est évidemment comptable, collectivement, de ce triste classement. Avec lui sur le terrain, le club breton a concédé 23 buts. Des statistiques qui peuvent susciter des doutes chez les supporters de l’ASSE, sur le choix des dirigeants du club.

Sohaib Naïr présenté comme un top défenseur

Se prononçant sur le recrutement du joueur de 24 ans, Antoine Piras, journaliste pour le quotidien régional, tente de rassurer. Il confirme quelques points faibles de la recrue des Verts, mais surtout des points forts.

« Guingamp a eu l’une des pires défenses du championnat. Pourtant, Sohaib Naïr a été l’un des meilleurs joueurs cette année. C’est un défenseur agressif, avec une bonne pointe de vitesse et performant de la tête. Avec le ballon, il est à l’aise même s’il peut parfois se mettre en danger. Il lui arrive fréquemment de porter le ballon pour amener du danger. Il est plutôt régulier même s’il reste quelques sauts de concentration », a-t-il décrit.

Les doutes levés sur le physique de la recrue de l’ASSE

Au sujet de la blessure à la cheville, le confrère assure qu’elle est désormais loin derrière lui. « Hormis la blessure à la cheville, les rares alertes qu’il a eues étaient seulement sur des coups, mais jamais pour des blessures musculaires. Je pense qu’il y n’y a pas de crainte à avoir sur son physique. Il s’est rapidement mis au niveau. Il a d’ailleurs eu une très bonne période durant l’hiver, lui permettant d’être appelé une deuxième fois avec la sélection d’Algérie, en mars dernier« , a-t-il rassuré.

Sohaib Naïr, un vrai leader

Selon la source, Sohaib Naïr a l’étoffe d’un vrai leader, tant dans le vestiaire que sur le terrain. « Dans le groupe, il n’a pas hésité à recadrer ses partenaires lors des périodes difficiles. Il a le niveau pour être parmi des candidats à la montée. Je le pense capable de s’imposer à l’AS Saint-Etienne, même s’il lui reste à gommer ses petites erreurs », a-t-elle raconté.

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Et ce n’est pas tout ! Le joueur formé à Toulouse sait résiter à la pression des supporters. « Au niveau de la pression à l’ASSE, ça ne devrait pas être un problème. Quand ça a été plus difficile avec les supporters guingampais, il ne s’est jamais caché », a rappelé Antoine Piras.