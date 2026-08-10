Mercato OM : L’Espagne s’attaque à un crack de Marseille

La direction de l’OM doit désormais fait face à une nouvelle menace sur le mercato. Le jeune attaquant Tadjidine Mmadi est courtisé en Espagne.

Mercato OM : Villarreal se positionne pour Tadjidine Mmadi

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L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille a rebattu les cartes dans le vestiaire. Elle profite aussi à de nombreux jeunes issus du centre de formation. Car le nouvel entraîneur de l’OM n’hésite pas à offrir une chance à ces talents prometteurs durant cette préparation estivale.

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C’est le cas notamment de Tadjidine Mmadi. L’ailier de 19 ans a confirmé son énorme potentiel lors du match amical contre l’Athletic Bilbao. Le pur produit marseillais a inscrit un magnifique contribuant ainsi à la victoire (3-1). Ses débuts très prometteurs ne laissent évidemment pas insensible le marché européen. Tout particulièrement en Espagne, un prétendant se signale.

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Le site Fichajes rapporte que la direction de Villarreal s’intéresse de très près au profil de Tadjidine Mmadi. Le club espagnol compte profiter de la fragilité économique de l’OM pour attirer le Minot marseillais dans ses filets. Son prix est estimé à environ 800 000 euros sur Transfermarkt. Le club dirigé par Stéphane Richard exigera forcément une offre conséquente avant de céder son grand espoir.