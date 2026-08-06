Mercato ASSE : 3 M€, un milieu défensif arrive de Pologne

Un milieu défensif serait en route vers Saint-Etienne. L’ASSE serait en passe de boucler son transfert, contre un gros chèque.

Mercato : Le transfert de Tamar Svetlin presque bouclé

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L’ASSE se prépare au départ de trois joueurs au milieu de terrain. Aïmen Moueffek, Pierre Ekwah et Igor Miladinovic sont sur le point de quitter les Verts. Ian Cathro ne compte pas sur eux. Le nouveau coach des Verts a déjà trouvé une solution en interne, en repositionnant Maxime Bernauer en sentinelle devant la défense.

Néanmoins, le club serait à la recherche d’un milieu défensif. Et une piste serait très chaude en ce moment. Selon les informations de Wkielcach Info, un média spécialisé polonais, Kilmer Sports Ventures négocie le transfert de Tamar Svetlin de Korona Kielce. Il est l’un des meilleurs joueurs du championnat polonais.

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À en croire la source, l’AS Saint-Etienne aurait proposé environ 3 millions d’euros pour le recruter. Un accord serait tout proche pour le transfert de l’international Slovène (7 sélections).

L’international slovène est prêt à quitter la Pologne

Interrogé sur la rumeur sur son départ de Kielce, il ne cache pas son souhait de rejoindre un grand championnat européen, afin de progresser. « Je veux atteindre un niveau supérieur et jouer pour quelque chose de plus important. La vie est ainsi faite, et elle continue », a-t-il répondu, avant de tempérer ses propos en évoquant le contrat le liant au club polonais jusqu’en 2029.

« Il me reste encore trois ans de contrat. Le club a aussi ses propres attentes et objectifs. Son avis compte également dans les négociations », a souligné le milieu de 25 ans, ensuite.

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Si les informations en provenance de Pologne se confirment, Tamar Svetlin deviendra la septième recrue estivale de l’ASSE.