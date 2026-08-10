Mercato OM : Marseille accélère l’arrivée d’un top joueur !

Le mercato de l’OM devrait connaître une énorme avancée. Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe espèrent vite finaliser une arrivée tant attendue : celle de Youssouf Fofana.

Mercato : L’OM déterminé à vite signer Youssouf Fofana

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L’Olympique de Marseille passe à la vitesse supérieure sur ce mercato. Longtemps concentrée sur les ventes, la direction de l’OM tente à présent d’accueillir ses premiers renforts de l’été. Le directeur sportif Grégory Lorenzi et ses collaborateurs travaillent particulièrement sur un gros coup au milieu.

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Le journaliste italien Daniele Longo le confirme, les dirigeants de l’OM sont déterminés à s’attacher les services de Youssouf Fofana. Le milieu de terrain tricolore est en perte de vitesse à l’AC Milan. Il ne rentre plus vraiment dans les plans de Ruben Amorin. Au point les Rossoneri tentent de se débarrasser de lui avant la fermeture du mercato.

Crystal Palace et d’autres clubs en embuscade

Cette décision forte de la part du club italien ouvre en grand la porte à un départ de Youssouf Fofana. Et elle fait évidemment les affaires d’un Olympique de Marseille en quête de pour densifier son milieu de terrain. Les Phocéens intensifieront les négociations afin d’aboutir à un accord.

🚨L'OM est chaud pour récupérer Youssouf Fofana ! 🇫🇷



Le Milan AC ne veut plus du milieu français, Crystal Palace et d'autres clubs sont également intéressés.



(@86_longo) pic.twitter.com/UyA7hfwNIg — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 10, 2026

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Cette piste XXL reste tout de même très disputée. L’OM étant loin d’être seul sur le coup. Crystal Palace et d’autres écuries européennes surveillent aussi de très près la situation de l’ancien Monégasque. Cela devrait faire grimper son prix estimé à 23 millions d’euros sur Transfermarkt.