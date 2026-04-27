Mercato OM : Youssouf Fofana proche d’un accord ?

Youssouf Fofana, solide dans l’entrejeu de l’AC Milan, se rapproche d’un retour inattendu en France. L’OM s’est lancé à ses trousses même si la concurrence se réveille doucement.

Mercato OM : AC Milan ouvre la porte pour Youssouf Fofana

Même si l’Olympique de Marseille traverse actuellement une crise sportive, cela n’empêche pas ses dirigeants de travailler sur le mercato à venir. Ceux-ci creusent une piste inattendue en Italie. Tuttosport révèle en effet que Youssouf Fofana est suivi de très près par la direction de l’OM.

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L’international français est devenu un pilier incontournable dans l’entrejeu de l’AC Milan. Il brille aux côtés de Luka Modric et Adrien Rabiot, avec 32 rencontres disputées. Mais les Rossoneri ne seraient pas contre l’idée de le céder cet été, deux ans avant la fin de son contrat.

Attention à la concurrence…

Cette transaction permettrait surtout au club italien de dégager les fonds nécessaires pour attirer Leon Goretzka du Bayern Munich. C’est dans ce contexte qu’un retour de Youssouf Fofana en Ligue 1prend de l’ampleur. L’OM se positionne déjà pour l’attirer dans ses rangs.

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Les Phocéens devront cependant faire face à une rude concurrence. L’Olympique Lyonnais tenterait aussi de s’attacher les services de l’ancien Monégasque. Galatasaray serait aussi à ses trousses. Cela devrait faire grimper le prix du joueur estimé à environ 25 millions d’euros.