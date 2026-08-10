PSG Mercato : C’est bouclé, Mika Godts en route pour Paris !

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG touche au but pour Mika Godts. Selon la presse étrangère, Luis Campos serait parvenu à faire craquer le club néerlandais pour l’ailier belge de 21 ans.

Mercato : Mika Godts confirme les discussions avec le PSG

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Après la victoire de l’Ajax Amsterdam face à Pec Zwolle (2-0), ce dimanche, pour la première journée de la saison 2026-2027 en Eredivisie, Mika Godts a fait une importante annonce sur son avenir. Alors que diverses sources l’annoncent proche du Paris Saint-Germain, le jeune ailier du club Ajacide a confirmé des discussions avec le double champion d’Europe en titre.

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« Je ressentais déjà une légère gêne à l’entraînement hier suite au match de jeudi. La gêne était encore trop présente. Nous avons donc décidé qu’il valait mieux que je ne joue que les vingt dernières minutes. Si je n’avais pas l’intention de jouer, je n’aurais pas disputé les deux derniers matchs non plus. Le Paris SG ? Je ne vais pas démentir, personne ne me croirait. Des discussions sont en cours. Mais tant que rien n’est fait, je jouerai chaque minute à 100% », a confié Mika Godts devant les médias.

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Depuis des semaines, les deux clubs sont en négociations pour le transfert du jeune international belge. Aux dernières nouvelles, un accord serait tout proche dans ce dossier.

Mika Godts au Paris SG pour environ 60M€

Après Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche et Lucas Digne, tout porte à croire que Mika Godts sera la quatrième recrue estivale du Paris SG. Après d’intenses négociations, Luis Campos serait sur le point de conclure le deal avec son homologue de l’Ajax Amsterdam.

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En effet, selon les informations de Diario Sport, le Paris Saint-Germain et l’Ajax Amsterdam seraient proches d’un accord total pour le transfert de Godts. Alors que Luis Enrique veut accueillir le natif de Leuven avant la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa ce mercredi en Autriche, le club de la capitale française aurait lâché un chèque avoisinant les 60 millions d’euros pour boucler l’opération.

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Déjà d’accord pour signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, Mika Godts n’attend plus que le feu vert de son club pour faire le déplacement à Paris afin de finaliser les derniers détails de son transfert.