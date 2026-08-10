ASSE :Ligue 2, Saint-Etienne impressionne déjà après Sochaux

L’ASSE a fait un début éclatant en Ligue 2, en s’imposant à Sochaux (3-0). A l’issue de la 1re journée, des observateurs du club stéphanois s’enflamment déjà.

L’ASSE s’installe en tête de la Ligue 2, grâce à sa large victoire à Sochaux

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En déplacement au stade Auguste-Bonal en ouverture du championnat, l’ASSE a signé une large victoire contre Sochaux-Montbéliard, samedi. Les Stéphanois ont plié le match en l’espace de six minutes. La recrue Jakob Breum a ouvert le score (0-1, 22e). Irvin Cardona a inscrit un doublé ensuite aux 25e et 28e minutes.

Les Verts ont ensuite maintenu leur avance en deuxième période, signant ainsi un clean sheet dès la première journée de Ligue 1. À l’issue de la journée, l’équipe d’Ian Cathro est seule en tête du classement, grâce à sa meilleure différence de buts.

L’AS Saint-Etienne, grande favorite pour la montée en Ligue 1

Rien que sur la rencontre avec Sochaux, l’AS Saint-Etienne a démontré qu’elle compte parmi les favoris pour la montée en Ligue 1. Pour les chroniqueurs de RMC, elle est même la favorite.

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« Du point de vue de l’effectif, l’ASSE est censée rouler sur la Ligue 2 et remonter en Ligue 1. […]. Avec le budget qu’ils ont… Je pense que Saint-Étienne est en avance sur les autres clubs », a commenté Maxime Chanot, tout en tempérant ses propos : « Cela étant, Sochaux remonte de National, donc j’attends de voir. Mais ils (les Verts) sont censés remonter en Ligue 1 ».

Kevin Diaz a également bien apprécié la prestation de l’équipe stéphanoise à Sochaux. « J’ai bien aimé ce que j’ai vu. Breum, c’est très fort, les passes, etc. Marquer trois buts et tuer le match dès la première demi-heure de jeu… J’ai bien aimé. Individuellement, c’est la meilleure équipe […]. Aujourd’hui, en Ligue 2, ce sont souvent les meilleurs effectifs qui finissent par monter », a-t-il confié.

Attention aux blessures !

Selon le chroniqueur pour la radio, l’ASSE est le plus grand club de la Ligue 2 actuelle. « On me disait qu’en Ligue 2, il y avait deux ou trois mastodontes. Non, il y a un mastodonte, c’est l’AS Saint-Étienne, par le club, l’histoire, le public, le budget […]. C’est un bon premier match. Ce sont clairement les ultra-favoris pour la montée », a analysé Diaz, tout en croisant les doigts pour les Stéphanois : « Il ne faudra pas de blessés comme l’année dernière ».

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Pour rappel, l’équipe de Ian Cathro recevra Clermont Foot, vendredi prochain (20h45),au stade Geoffroy-Guichard. Comparativement à Sochaux, qui est promu en Ligue 2, le club du Puy-de-Dôme est un niveau au-dessus.