Mercato LOSC : Man City envoie 130M€ pour Ayyoub Bouaddi !

Le marché des transferts s’embrase en provenance de la Ligue 1. D’après les informations révélées par le quotidien sportif espagnol AS, Manchester City prépare une proposition astronomique de 130 millions d’euros pour s’offrir les services du jeune milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, l’international marocain suscite la convoitise des plus grandes écuries européennes, mais le géant anglais entend bien faire sauter la banque pour sécuriser le prodige marocain.

Le profil parfait pour l’exigence du jeu mancunien

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Si le montant de 130 millions d’euros peut paraître colossal pour un joueur de son âge, l’intérêt de Manchester City repose sur une analyse tactique méticuleuse. Les observateurs s’accordent à dire que le profil du LILLOIS correspond idéalement à la philosophie de jeu prônée par Enzo Maresca.

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Un sens du placement au-dessus de la moyenne : Doté d’une lecture du jeu impressionnante pour son jeune âge, Bouaddi excelle dans l’anticipation défensive et l’interception. Sa capacité à se situer constamment dans les bons espaces en fait une rampe de lancement idéale pour orchestrer la première relance sous pression.

Une aisance technique chirurgicale : Techniquement supérieur à la majorité des milieux de terrain de sa génération, il fait preuve d’une grande sérénité balle au pied. Capable d’éliminer sur un contrôle orienté ou d’exécuter des passes cassant les lignes, son jeu concilie élégance et efficacité.

Un gros volume de jeu : Endurant et percutant, il couvre une surface de terrain immense à chaque rencontre. Sa répétition des efforts à haute intensité lui permet de maintenir un pressing agressif tout en apportant un soutien constant dans la zone de vérité adverse.

Une Premier League qui roule sur l’Europe

L’éventuelle signature d’Ayyoub Bouaddi à Manchester pour 130 millions d’euros confirmerait une fois de plus la supériorité financière écrasante du championnat anglais. Cet été encore, la Premier League dépasse la barre vertigineuse des 2 milliards d’euros de dépenses sur le marché des transferts, distançant nettement l’ensemble de ses concurrents européens.

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Ce tsunami financier permet aux formations britanniques de s’arracher les talents émergents à prix d’or. Pour le LOSC, qui comptait initialement conserver son bijou une saison de plus, une offre d’une telle ampleur s’avérerait historiquement impossible à refuser.

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S’il venait à se concrétiser à ce tarif, le transfert d’Ayyoub Bouaddi ferait de lui l’un des joueurs les plus chers vendus de la ligue 1 à l’étranger et le joueur marocain le plus cher de tous les temps.

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