Mercato PSG : Lucas Digne annonce la couleur pour son retour

Lucas Digne est officiellement de retour au PSG. Onze ans après son départ, le latéral gauche revient avec des ambitions bien réelles comme il l’a confié au micro de PSG TV.

Mercato PSG : Lucas Digne signe au Paris SG jusqu’en 2029

La suite après cette publicité

Comme attendu, Lucas Digne est officiellement devenu la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain depuis ce dimanche soir. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français s’engage avec le Club de la capitale jusqu’en 2029. Il portera le numéro 12. L’ensemble du Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Lucas Digne et se réjouit de le retrouver sous les couleurs des Rouge & Bleu », écrit le Paris SG sur son site officiel.

Lisez aussi : Mercato PSG : Malaise autour de la venue de Lucas Digne ?

Trois jours après l’arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, l’ancien défenseur d’Aston Villa s’est engagé avec le PSG pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029, treize ans après son premier passage dans la capitale. Dans la foulée de sa signature au PSG, Lucas Digne a livré ses premiers mots au média du club.

Lucas Digne : « « Je suis très honoré de pouvoir revenir au PSG »

Reconnu pour la qualité de son pied gauche, sa précision sur les centres et sa régularité au plus haut niveau, Lucas Digne retrouve le Paris Saint-Germain fort d’une riche expérience européenne et internationale. Au cours de sa carrière, il a disputé 503 matches en club, inscrit 18 buts et délivré 59 passes décisives.

À voir

Amical : L’AS Monaco renverse Liverpool à Anfield !

Lisez aussi : Mercato : Lucas Digne de retour au PSG, son numéro dévoilé

Il compte également 57 rencontres européennes en Ligue des champions, en UEFA Europa League et en UEFA Conference League. Pour ses premiers mots, le nouveau protégé de Luis Enrique a notamment insisté sur la dimension particulière de ce retour.

« Je suis très honoré de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain après la formidable aventure vécue il y a plus de dix ans. Je suis particulièrement impressionné par l’évolution qu’a connue le club ces dernières années », a confié le natif de Meaux après l’officialisation de son transfert. Il promet de mettre son expérience au service du club.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Le transfert de Lucas Digne officialisé ce lundi ?

À voir

Mercato OM : L’Espagne s’attaque à un crack de Marseille

Après l’arrivée de Lucas Digne, quelle défense pour le PSG ?

« Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et témoignent des ambitions du Club. J’ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l’équipe. Je donnerai, une fois encore, le meilleur de moi-même pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain », a ajouté Lucas Digne. Pour rappel, Luis Campos a déboursé moins de 10 millions d’euros pour rapatrier Digne.