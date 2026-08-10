ASSE : Les nouvelles tombent pour Boakye, touché à Sochaux

Des nouvelles fraiches d’Augustine Boakye sont tombées à l’ASSE. Sorti sur une blessure contre Sochaux, il était présent à l’entraînement ce lundi.

ASSE : Boakye victime d’une tension musculaire à Sochaux

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Titulaire lors du match remporté largement par l’ASSE face au FC Sochaux, samedi (0-3), au stade Bonal, Augustine Boakye a délivré une passe décisive. C’est lui qui a offert la balle du premier but à Jakob Breum (0-1, 22e). Cependant, le milieu offensif a joué seulement une mi-temps. Il a été remplacé par Joshua Duffus après la pause.

À l’issue de la rencontre, Ian Cathro avait justifié la sortie prématurée du numéro 20 de l’équipe de l’AS Saint-Etienne. « Augustine Boakye a eu moins de temps durant la préparation estivale. Il a ressenti une petite tension musculaire, et à ce stade de la saison, on doit le gérer », a-t-il expliqué.

Le Ghanéen présent à l’entraînement collectif, ce lundi

Deux jours après le match de la première journée de Ligue 1, le néo-International ghanéen va mieux apparemment. Il était présent à l’entraînement ce lundi 10 août. Il a même participé à la séance collective, comme le montrent les images postées sur les réseaux sociaux du club ligérien.

Cependant, il faudra surveiller cette alerte musculaire de près, cette semaine, avant de se prononcer avec plus d’assurance sur l’état du joueur de 25 ans.

Augustine Boakye incertain contre Clermont Foot

À quatre jours du match ASSE – Clermont Foot, il est encore tôt pour savoir si Augustine Boakye participera à cette rencontre ou pas. Si le staff technique et médical a préféré le sortir à la pause à Sochaux pour ne pas prendre de risque, les responsables ne prendront également aucun risque avec le Ghanéen, lors de la réception des Clermontois.

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La saison 2026-2027 ne fait que commencer. Ian Cathro n’hésitera donc pas à ménager Augustine Boakye si nécessaire.