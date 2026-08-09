ASSE : Cathro se lâche après le carton à Sochaux

‎‎L’ASSE a frappé fort à Sochaux en s’imposant 3-0, offrant à Ian Cathro une première sortie particulièrement réussie sur le banc stéphanois. Derrière ce score net, le technicien écossais retient surtout les progrès d’un collectif encore en construction.

‎‎ASSE : Cathro lance parfaitement son ère chez les Verts

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‎‎L’ASSE n’a pas fait dans la demi-mesure pour les débuts de Ian Cathro. Sur la pelouse de Sochaux, les Verts ont rapidement pris le dessus avant de faire définitivement basculer la rencontre en leur faveur. Un succès 0-3 qui permet au nouvel entraîneur de commencer son aventure avec le sourire, même s’il refuse déjà de s’enflammer.

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‎‎En conférence de presse, Cathro a tenu à remettre cette victoire dans son contexte. « Je crois qu’on doit prendre du recul sur cette prestation. Les joueurs ont beaucoup travaillé depuis le début de l’été. On construit quelque chose de nouveau et on est très loin d’être parfait, tant physiquement que tactiquement. » Le message est clair : le résultat compte, mais le chantier reste immense.

‎‎Six minutes qui ont changé le scénario

‎‎Le tournant du match s’est produit après les ajustements opérés par le staff stéphanois. Cathro avait demandé davantage de connexions entre ses joueurs afin de mieux exploiter les espaces. Les Verts ont ensuite accéléré et frappé avec une efficacité redoutable, transformant une rencontre disputée en démonstration.

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‎Le technicien a apprécié cette capacité à faire mal au bon moment. « Le football consiste à sanctionner pour plier une rencontre. Donc je félicite les garçons pour ça, mais aussi pour les efforts produits, pour le travail collectif même lorsqu’on a un peu plus souffert », a-t-il déclaré. Une phrase qui résume bien la soirée : l’ASSE n’a pas seulement gagné, elle a aussi montré du caractère.

‎‎Un vestiaire qui commence déjà à parler le même langage

‎‎Autre motif de satisfaction pour Cathro : l’intégration des recrues. Malgré les changements opérés durant l’intersaison, l’entraîneur estime que les frontières entre anciens et nouveaux commencent déjà à disparaître. Pour lui, c’est peut-être l’un des enseignements les plus importants de cette préparation.

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‎‎« Je ne vois pas vraiment de différence entre un ancien et un nouveau joueur. L’une des satisfactions de ce début d’été, c’est que le groupe se comporte en équipe », a-t-il confié. Le message est forcément encourageant. Une équipe ne se construit pas uniquement avec des schémas tactiques ; elle se forge aussi dans les efforts partagés.

‎‎Cathro tient-il déjà le début de sa recette ?

‎‎Cette victoire à Sochaux ne garantit évidemment rien pour la suite. Mais elle donne du crédit au travail entrepris par Cathro et offre un premier aperçu de ce que le technicien souhaite installer chez les Verts : solidarité, mobilité et capacité à accélérer au moment opportun. La prudence reste toutefois de mise.

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‎‎Le seul petit nuage concerne Augustine Boakye, sorti après avoir ressenti « une petite tension musculaire ». Cathro a expliqué qu’il fallait le gérer à ce stade de la saison. Pour le reste, le technicien peut savourer. Son équipe vient de gagner 3-0, et surtout, elle commence à ressembler à ce qu’il veut construire. Pour une première, difficile de demander beaucoup mieux.