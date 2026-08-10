INFO Mercato : Le Barça joue avec le PSG pour Ferran Torres

Décidément, le FC Barcelone ne compte pas faciliter le transfert de Ferran Torres au PSG. Le club espagnol aurait revu ses exigences financières à la hausse pour le départ de son attaquant de 26 ans. Explications.

Mercato PSG : Le Barça réclame 65M€ pour Ferran Torres

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Désormais convaincu de la volonté ferme du joueur de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, le Barça tente d’encaisser le maximum d’argent dans ce dossier. Initialement fixé à 50 millions d’euros, le tarif pour le départ de Ferran Torres aurait été revu à la hausse par les dirigeants barcelonais.

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En effet, selon les dernières informations relayées ce lundi par le quotidien catalan Sport, Joan Laporta et Deco réclameraient à présent 65 millions d’euros pour la dernière année de contrat de l’ancien buteur de Manchester City.

Malgré ce changement de ton à Barcelone, l’avenir du joueur devrait bel et bien s’écrire du côté de la capitale française dès cet été. Le principal concerné étant tout décidé à s’engager avec le Paris SG, prêt à payer le juste prix pour l’intégrer à l’effectif de Luis Enrique.

Accord entre le PSG et Ferran Torres

Récemment, le journal L’Équipe a révélé que Ferran Torres a fait comprendre à la direction du FC Barcelone qu’il ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin 2027, et qu’il souhaite rejoindre le PSG.

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Une info confirmée par Fabrizio Romano sur Twitter : « INFO : Le Paris Saint-Germain et Ferran Torres ont trouvé un accord. Ferran a informé le FC Barcelone de son désir de rejoindre le projet du PSG, comme l’ont rapporté Marca et Jijantesfc. Les négociations concernant l’indemnité de transfert débutent. Le Barça ne force pas Ferran à rester. »

Samedi, le média espagnol Marca assurait déjà que Ferran Torres devrait porter le maillot parisien cette saison. L’unique buteur de la dernière Coupe du monde aurait accepté les termes d’un contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2030.

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