Ça chauffe à l’OM : Une recrue XXL attendue cette semaine ?

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour accueillir ses premiers renforts de l’été. Les discussions avancent pour Youssouf Fofana. Et sa signature pourrait intervenir cette semaine.

Mercato OM : L’AC Milan prêt à céder Youssouf Fofana dans de brefs délais

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Le mercato de l’OM est en pleine effervescence. La direction phocéenne ayant décidé de passer à la vitesse supérieure pour un gros coup : l’arrivée de Youssouf Fofana. Les discussions autour de l’international tricolore s’intensifient. Au point où une issue favorable se dessine rapidement.

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L’AC Milan ne s’oppose plus à un départ de son milieu de terrain de 27 ans. Selon plusieurs médias Italiens, le club entraîné par Ruben Amorim compte se séparer Youssouf Fofana durant cette semaine afin de vite remodeler son effectif. Cette décision ouvre une fenêtre de tir à l’OM pour signer une grosse recrue dans de brefs délais.

Les négociations vont s’intensifier

La mission sera toutefois très difficile pour les dirigeants marseillais. L’OM n’est pas seul cette piste, puisque plusieurs formations s’intéressent de très près à la situation de l’ancien Monégasque. Crystal Palace en fait partie. Les Eagles surveillent attentivement l’évolution des négociations pour tenter de rafler la mise.

🚨Youssouf Fofana devrait quitter l’AC Milan au cours de la semaine.



Plusieurs clubs sont sur les rangs pour s’attacher les services de l’ancien milieu de l’AS Monaco, dont Crystal Palace et l’Olympique de Marseille. Trois à quatre autres clubs suivraient également le dossier.… pic.twitter.com/144jOMhgx4 — Vue Du Vel’ (@VueDuVel) August 10, 2026

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Pour le moment, rien n’est encore joué dans ce dossier XXL. Même si une arrivée de Youssouf Fofana représenterait un renfort de poids pour l’Olympique de Marseille. Le Français est doté d’une solide expérience de haut niveau, idéal pour franchir un palier à l’OM. Les prochains jours seront décisifs pour finaliser sa signature.