Mercato OM : Le successeur de Rulli arrive, réunion décisive

La direction de l’OM ne perd pas de temps. Elle a déjà identifié le remplaçant de Geronimo Rulli. Une réunion est même prévue ce lundi pour décanter le dossier Marcin Bulka.

Mercato OM : Marcin Bulka, la priorité pour remplacer Rulli

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Le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime autour du poste de gardien. Car le départ imminent de Geronimo Rulli à Manchester City contraint la direction de l’OM phocéenne à trouver en urgence son successeur. Les noms de Guillaume Restes ou encore Noah Atubolu ont circulé ses derniers dans les coulisses du Vélodrome.

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Mais les dirigeants marseillais semblent de toute évidence se concentrer sur la piste menant à Marcin Bułka. Le portier polonais évolue depuis la saison dernière au Neom SC en Arabie saoudite. Le joueur de 26 ans, déçu par son expérience au Moyen-Orient, semble enclin à revenir en Ligue 1. Ce qui facilite les échanges avec l’OM.

Des négociations en cours en Arabie saoudite

L’insider Mohamed Toubache-Ter révèle que des discussions ont lieu ce lundi en Arabie saoudite entre l’OM et le club saoudien. Marseille possède un atout dans ces négociations : la présence de Nicolas Dehon dans son staff. Le nouvel entraîneur des gardiens de Marseille a côtoyé le joueur par le passé. Cela pèse dans sa prise de décision.

🚨 L’OM est "bouillant" sur Marcin Bulka 🇵🇱 et une réunion est prévue aujourd’hui avec NEOM.



La présence de Nicolas Dehon, l’entraîneur des gardiens, qui connaît le joueur est un argument pour l’OM. (@MohamedTERParis)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/zxvYvHQW1K — MercatOM (@Mercat_OM) August 10, 2026

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Le volet financier demeure toute de même un obstacle de taille. La direction de l’OM vise un prêt. Mais le salaire énorme de Marcin Bułka – estimé à 7 millions d’euros par an – freine les négociations. Un compromis devra donc être trouvé entre les deux écuries.