Mercato : L’OM dégote un détonateur offensif en Italie, accord proche ?  

Actif sur le marché, l’OM vise des pépites moins coûteuses. L’Islandais Albert Guðmundsson figure en tête de liste.

Mercato : L’OM s’accroche toujours à la piste Guðmundsson

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Pour renforcer son attaque, l’OM doit d’abord dégraisser afin de soulager ses finances. Plusieurs cadres ont déjà plié bagage. Mason Greenwood a quitté le navire et a pris la direction de la Turquie. Pierre-Emerick Aubameyang a aussi dit au revoir au club phocéen. Direction, l’Espagne pour un nouveau défi. D’autres mouvements sont encore attendus.

Il faut maintenant de nouvelles gâchettes offensives pour ne pas galérer la saison prochaine. Le coach Bruno Genesio exige des renforts pour bien démarrer la nouvelle campagne. La direction de Marseille s’exécute et vise un buteur en Italie. Il s’agit d’Albert Guðmundsson.

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À 29 ans, le joueur souhaite relever un nouveau défi. Son profil plaît beaucoup en interne. D’après Tutto Mercato Web, l’intérêt des Marseillais est confirmé. Mais deux obstacles compliquent l’affaire : son prix dépasse 10 millions d’euros. Un prêt réglerait ce problème financier. Outre le prix, il y a la concurrence.

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Du beau monde tourne autour d’Albert Guðmundsson. Bournemouth et Aston Villa surveillent attentivement le dossier. Marseille doit agir sans attendre pour devancer ces rivaux anglais. L’entraîneur compte sur son projet sportif pour convaincre l’international islandais de signer au Vélodrome. La saison dernière, le crack a disputé 35 matchs de Serie A avec la Fiorentina. Il a inscrit 5 buts et servi 4 offrandes.