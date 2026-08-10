PSG : Grande nouvelle pour Luis Enrique avant Aston Villa !

À Paris, les derniersinternationaux sont attendus aujourd’hui à l’entraînement collectif. Des retours de taille pour le PSG avec en point de mire la finale de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa.

PSG : Les derniers mondialistes font leur come-back au Camp des Loges

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Le jour tant attendu par Luis Enrique et les supporters du PSG est enfin arrivé. Après plusieurs jours de congés bien mérités accordés par la direction parisienne à l’issue de la Coupe du monde, le retour des derniers mondialistes du Paris Saint-Germain à l’entraînement est prévu aujourd’hui.

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Pour rappel, les joueurs concernés et pas des moindres sont : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery (qui a déjà repris la course 48 heures auparavant), ainsi que les nouvelles recrues Maghnes Akliouche et Lucas Digne, tout juste arrivés au club ces derniers jours. Les internationaux français étaient en repos depuis la douloureuse défaite face à l’Angleterre (6-4) pour le match de la 3e place.

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À noter aussi le retour du tout nouveau Champion du Monde Fabian Ruiz avec l’Espagne (bourreau de la France en demi-finale) et du Marocain Achraf Hakimi qui va fouler la pelouse du Campus PSG en compagnie de nos bleus. L’intégralité des joueurs parisiens partis durant le Mondial sera réunie aujourd’hui, après le retour la semaine dernière des Portugais Nuno Mendes, João Neves et Vitinha ainsi que le capitaine emblématique du club Marquinhos.

Des retours nécessaires

Certes, le groupe parisien a repris l’entraînement et la compétition depuis le 27 juillet dernier, mais avec un groupe très restreint. Sur les 13 internationaux (sans compter Akliouche) partis jouer le mondial cet été, seul l’Équatorien Willian Pacho a repris la compétition et disputé les deux matchs amicaux face à Majorque (défaite 3-0) le 5 août dernier ainsi que le match nul samedi dernier contre Manchester United (1-1).

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En plus du faible nombre de joueurs présents le jour de la reprise officielle, la plupart faisaient partie du centre de formation. Au total 15 des 23 joueurs du groupe parisien convoqués pour le déplacement à Majorque étaient issus du centre de formation de la capitale. Ainsi, seulement 8 habitués du groupe professionnel étaient présents : Lucas Beraldo, Ilya Zabarnyi, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Ibrahim Mbaye et Willian Pacho.

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Ces retours donneront évidemment davantage de profondeur à l’effectif parisien pour les échéances de la semaine à venir.

Les internationaux disponibles pour la finale de mercredi ?

Très peu de répit seront accordés aux derniers mondialistes avec la finale de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (vainqueur de la Ligue Europa en mai dernier) qui approche à grands pas. Les Parisiens auront pour objectif de remporter ce trophée pour la deuxième fois consécutive, quasiment un an jour pour jour après son succès face à Tottenham aux tirs au but 4 buts à 3.

Mais aussi le Trophée des Champions qui se jouera ce dimanche 16 août contre le RC Lens, dernier vainqueur de la Coupe de France et récent dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière.

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Reste maintenant à déterminer si les derniers arrivants seront suffisamment prêts pour affronter Aston Villa dans deux jours. Ou bien s’il est préférable qu’ils soient présents à 100 % dimanche face à Lens, en vue d’aligner l’équipe type du PSG version 2026-2027 dès le mois d’août. Une chose est sûre : aucun risque ne sera pris par le staff technique parisien. Il faudra patienter jusqu’à demain et la traditionnelle conférence de presse d’avant-match de Luis Enrique.