Mercato ASSE : Une fenêtre s’ouvre pour Ebenezer Annan

Toujours bloqué au niveau des départs, le mercato de l’ASSE pourrait bouger dans les prochains jours. Ebenezer Annan aurait des touches.

ASSE Mercato : Ça bouge pour Ebenezer Annan en Scandinavie

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L’ASSE tente de réduire son effectif, mais les dossiers des joueurs sur le départ stagnent ! Mickaël Nadé a été annoncé proche d’Aris Limassol (Chypre) un temps, mais il est toujours dans le Forez. Tout comme Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Pierre Ekwah et Ebenezer Annan. Ils sont tous indésirables et poussés vers la sortie du club stéphanois.

Néanmoins, ça bouge pour le dernier. Il susciterait des intérêts à l’étranger. Selon les informations de Peuple-Vert, l’arrière latéral gauche intéresse plusieurs clubs en Scandinavie. Le média spécialisé confirme l’entame de négociations qui « pourraient s’intensifier » dans les prochains jours.

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N’entrant pas dans les plans de Ian Cathro, Ebenezer Annan a vu ses services proposés à de nombreux clubs à l’étranger. Un club tchèque était même venu aux nouvelles sur sa situation, mais sans suite concrète.

Annan parmi les flops du recrutement de KSV

Le défenseur ghanéen fait partie des flops du recrutement de l’AS Saint-Etienne. Transféré de L’Etoile Rouge de Belgrade à 2 millions d’euros, en août 2025, il a déçu les attentes de Kilmer Sports Ventures. Le natif d’Accra (Ghana) avait disputé 18 matchs en Ligue 2 et avait été titulaire à 14 reprises, sans réussir à s’imposer dans l’équipe des Verts.

Le staff technique stéphanois avait été contraint de repositionner Ben Old comme arrière latéral gauche la saison dernière. Lors du nouvel l’exercice (2026-2027), démarré samedi dernier à Sochaux, Ian Cathro a préféré Kevin Pedro (20 ans) au poste. Le jeune joueur est également repositionné, car il est défenseur central de formation.

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Lié à l’ASSE jusqu’en juin 2028, Ebenezer Annan est désormais valorisé à 1,8 million d’euros. À défaut d’un transfert direct, cet été, il pourrait faire l’objet d’un prêt avec une option d’achat.