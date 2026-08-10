OL-Sparta : Tyler Morton gonflé à bloc, sa grosse promesse !

À la veille du match retour OL – Sparta Prague, Tyler Morton ne cache plus son impatience d’en découdre avec l’adversaire tchèque de Lyon en C1.

OL : Les regrets de Tyler Morton après la défaite à Prague

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L’OL affronte le Sparta Prague au Groupama Stadium, le mardi 11 août (21h), pour le match retour du 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions. À quelques heures de cette rencontre décisive, Tyler Morton était présent en conférence de presse d’avant-match.

Il a d’abord regretté la défaite des Gones à Prague (2-1). Ils avaient mené (0-1) jusqu’à la 63e minute de jeu avant de se faire renverser : « J’étais assez déçu après le dernier match. C’était difficile de comprendre ce manque de qualité. On a été assez surpris, on n’a pas été assez agressifs et on leur a donné trop de temps et d’espace ».

L’Olympqiue Lyonnais « en confiance pour la victoire »

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est confiant pour le match retour. Il assure que lui et ses coéquipiers ont travaillé sur leurs points faibles lors du match perdu.

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« On a travaillé très dur cette semaine pour ce match retour. J’ai hâte d’être à demain (mardi). On est en confiance malgré la défaite du match aller. On va tout faire pour gagner, on va se battre pour aller chercher cette victoire », a déclaré le Britannique, selon qui l’OL doit se montrer « agressif » pour espérer renverser le Sparta à Lyon.

Pour se donner les moyens d’éliminer le club tchèque et accéder aux barrages, l’équipe de Paulo Fonseca s’est même préparée aux tirs au but. « On s’est entraînés là-dessus et on a beaucoup travaillé. Il faut qu’on garde la tête froide. On a un super gardien de but, donc ça va bien se passer », a rassuré Tyler Morton.

Morton : « Je vais tout donner pour n’avoir aucun regret »

Ancien joueur de Liverpool, ce dernier a déjà disputé trois matchs en Ligue des champions avec les Reds. Il rêve désormais de rejouer cette compétition que le club rhodanien n’a plus disputée depuis 2020.

« Je me mets beaucoup de pression. […]. Pour moi, la Ligue des champions est la meilleure compétition du monde. C’est un objectif de vie et c’est dans cet environnement, avec le plus de pression, que je suis à fond. Je vais tout donner mardi pour n’avoir aucun regret », a promis le numéro 23 des Gones.

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Pour rappel, l’Olympique Lyonnais doit gagner par deux buts d’écart pour éliminer directement le Sparta Prague. En cas de victoire par un but d’écart, Lyon passera par les tirs au but. Et en cas d’élimination, le club rhodanien sera directement admis en phase de ligue de la Ligue Europa.