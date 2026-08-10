Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un crack marocain ?

La suite du mercato de l’OM réserve une énorme surprise. La direction phocéenne s’intéresse à présent à un ailier marocain pour prendre la succession de Mason Greenwood.

Mercato OM : Ilias Akhomach pour remplacer Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille a perdu son meilleur atout offensif de la saison. Mason Greenwood a rejoint Fenerbhaçe. Son transfert oblige la direction de l’OM à vite trouver son successeur. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio a lui-même érigé le recrutement d’un nouvel ailier droit en priorité cet été.

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Plusieurs pistes sont ainsi explorées dans ce sens. Et l’une d’elles conduit en Espagne. Le média espagnol AS le confirme, l’OM fait partie des sérieux prétendants d’Ilias Akhomach. L’ailier droit de 22 ans est lié à Villarreal jusqu’en juin 2028. Son profil percutant et prometteur correspond aux besoins de Bruno Genesio.

Son choix sera décisif dans les négociations

Ilias Akhomach sort d’une période compliquée avec le Sous-marin jaune. Il est barré par la forte concurrence de Nicolas Pépé sur les ailes. Au point où l’attaquant marocain a été prêté au Rayo Vallecano en deuxième partie de saison. Ce prêt n’a pas été concluant. Ilias Akhomach pourrait refaire ses valises cet été.

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🚨L'OM a manifesté son intérêt pour faire signer Ilias Akhomach 🇲🇦 (22 ans), ailier droit de Villarreal.



Doublure de Nicolas Pepe, tout dépendra de la volonté du joueur. ⌛️



(@diarioas) pic.twitter.com/e0P7Ggonmp — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 10, 2026

La direction de Villarreal n’envisage pas vraiment le brader d’ici la fermeture du mercato. Tout dépendra cependant de la volonté du natif d’Els Hostalets de Pierola. Son prix est estimé à 12 millions d’euros selon Transfermarkt. En plus de l’OM, l’Espanyol Barcelone tenterait aussi de le recruter.