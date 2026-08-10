Mercato ASSE :Transfert de Stassin, des discussions en cours

Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE se rapproche. Le club ligérien serait en négociations avancées avec un club étranger, pour son transfert.

Mercato : L’ASSE en négociations avec le Benfica pour Lucas Stassin ?

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Lucas Stassin était dans le groupe de l’ASSE, samedi à Sochaux. Il est même entré en jeu à la place d’Irvin Cardona, avant l’heure de jeu (56e minute). Toutefois, l’attaquant de 21 ans est en instance de transfert. Il ne veut toujours pas jouer en Ligue 2 et Kilmer Sports Ventures (KSV) est prêt à le laisser partir cet été.

Empêché de rejoindre le Paris FC, l’été dernier, l’international Belge (1 sélection) se dirige désormais vers un autre championnat. D’après les informations de Foot Mercato, les responsables stéphanois sont actuellement en discussion avec un club étranger pour « finaliser son départ ».

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Le média ne précise pas l’identité du club en pourparlers avec l’AS Saint-Etienne, mais indique qu’il pourrait « s’agir du Benfica Lisbonne ». En effet, le club lisboète est à la recherche d’un avant-centre pour prendre la place de Franjo Ivanovic, attendu au RC Lens dans les prochaines heures.

Benfica avait été cité parmi les nombreux courtisans de Lucas Stassin la saison dernière. Mais pendant ce mercato estival 2026, son nom est souvent associé au FC Porto et au SC Braga au Portugal, en plus de Galatasaray en Turquie.

L’attaquant Belge se rapproche de la sortie à Saint-Etienne

Avec ce nouvel intérêt de « L’Aigle », le numéro 9 des Verts se rapproche de la porte de sortie. À trois semaines de la fermeture du marché des transferts, l’ASSE dispose encore de temps pour boucler ce transfert.

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Pour rappel, les dirigeants de KSV attendraient entre 15 et 20 millions d’euros d’indemnité pour laisser filer le joueur recruté à 10 millions d’euros et sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.