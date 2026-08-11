Mercato : Ça s’accélère, l’ASSE négocie un deal à 30 M€

Lucas Stassin prépare déjà ses valises pour la Liga. Les dirigeants de l’ASSE vont toucher le jackpot cet été.

Mercato ASSE : Lucas Stassin vers la Liga ?

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L’ASSE pourrait perdre Lucas Stassin avant la fin du mercato. Le jeune attaquant belge de 21 ans attise les convoitises en Espagne. Remplaçant samedi dernier lors du succès des Verts contre Sochaux (3-0), le Stéphanois est entré à la 55ᵉ minute. Un passage discret sur le terrain qui montre que son départ semble imminent en ce mois d’août.

Selon Foot Mercato, l’AS Saint-Étienne négocie déjà le transfert de son numéro 9. Si le média évoquait d’abord Benfica, une tout autre piste circule. D’après Peuple Vert et le journaliste espagnol Jorge San Cristobal, l’Atlético de Madrid relance le dossier. Les Colchoneros apprécient le profil du joueur depuis longtemps.

Mais les dirigeants foréziens fixent un prix élevé. Montant réclamé : 25 à 30 millions d’euros. La saison dernière, le Belge a montré qu’il a le talent et est en pleine forme. Bilan du joueur : 11 buts et 9 passes décisives en 35 matchs.

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À Madrid, le chantier offensif bat son plein. Après le départ d’Antoine Griezmann vers la MLS, Julian Alvarez souhaite lui aussi quitter le club pour rejoindre le FC Barcelone. L’Atlético, qui n’a recruté que Kang-in Lee en attaque, cherche un profil capable d’occuper l’axe. Lucas Stassin présente les caractéristiques recherchées pour assurer ce relais.

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La concurrence reste forte. Bologne garde un œil sur le Belge, tout comme le promu anglais Ipswich Town. Même si l’Atlético de Madrid conserve une longueur d’avance sportive, payer 30 millions d’euros reste un frein. Reste à savoir quel prétendant dégainera l’offre finale avant la clôture du marché.