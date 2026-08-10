Mercato OM : Accord à 15 M€, un cadre va quitter Marseille

L’OM devrait bientôt annoncer un nouveau départ durant ce mercato. Les négociations pour le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle ont franchi une étape importante.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg à un pas de Newcastle

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L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival avec des impératifs économiques. La direction de l’OM doit impérativement alléger ses finances. Et elle n’hésite plus à céder plusieurs cadres de son vestiaire. Personne n’est épargné en interne. Même Geronimo Rulli est passe d’être vendu à Manchester City.

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Un autre taulier de l’OM est lui aussi à un pas de rebondir en Premier League cet été. Il est question de Pierre-Emile Hojbjerg convoité par plusieurs clubs européens. L’Atalanta Bergame, la Juventus et l’AC Milan étaient un temps à ses trousses. Mais Newcastle United s’est invité dans la danse et est tout proche de rafler la mise.

15 millions d’euros pour son transfert

Foot Mercato assure que les discussions entre Phocéens et Magpies ont connu une nette accélération ces dernières heures. Au point où un accord total se dessine pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Si cette vente de Pierre-Emile Hojbjerg venait à se confirmer, elle permettra de soulager un peu les finances de l’OM.

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Le joueur de 31 ans, après deux saisons passées sur la Canebière, est ainsi proche de retourner Premier League. Un championnat qu’il connait sur le bout des doigts pour avoir évolué à Tottenham. Les ultimes détails du deal devront être finalisés avant d’acter son départ à Newcastle. Pierre-Emile Hojbjerg devrait alors le quatrième joueur à quitter l’OM après Greenwood, Aubameyang et Traoré.