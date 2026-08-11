Mercato LOSC : Fernandez-Pardo prend une grande décision !

L’Atlético Madrid a multiplié ses efforts pour recruter Matias Fernandez-Pardo et a formulé une offre officielle pour le talentueux attaquant du LOSC. Mais le joueur de 21 ans ne compte pas aller au bras de fer avec son club.

Mercato LOSC : Létang refuse 35M€ pour Matias Fernandez-Pardo

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Après Ayyoub Bouaddi et Manchester City, le LOSC Lille aurait reçu une offre pour son attaquant Matias Fernandez-Pardo. Auteur de 8 buts en 29 matchs de Ligue 1 la saison écoulée de grands clubs européens lors de ce mercato estival. Ces dernières heures, le quotidien L’Équipe assure que l’Atlético Madrid a lancé une offensive pour recruter le crack belge avec une offre concrète de 35 millions d’euros, bonus compris.

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Soucieux de renforcer davantage son secteur offensif, le club espagnol souhaite devancer la concurrence de Chelsea, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Borussia Dortmund, Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Manchester City et Manchester United, tous intéressés par les services de Matias Fernandez-Pardo.

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Le président des Dogues, Olivier Létang, estimant la valeur de son joueur à 70 millions d’euros, aurait simplement rejeté la proposition madrilène. Les négociations devraient se poursuivre entre les deux clubs, mais le principal concerné aurait déjà pris une décision concernant sa situation.

Matias Fernandez-Pardo ne forcera pas son départ

Avec le transfert attendu d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 130 millions d’euros, Olivier Létang aborde le dossier Matias Fernandez-Pardo sans pression. Le club nordiste se trouve en position de force et pourra donc fixer un prix élevé pour le natif de Bruxelles.

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Surtout que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029. L’Équipe assure ainsi que seule une offre de 70 millions d’euros pourrait convaincre le LOSC de laisser partir Fernandez-Pardo. De son côté, le jeune international belge n’aurait aucunement l’intention de forcer son départ.

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Malgré l’intérêt des plus grands clubs européens, l’ancien avant-centre de La Gantoise serait prêt à rester une saison supplémentaire au Domaine de Luchin pour disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Davide Ancelotti. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce dossier.