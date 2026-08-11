Mercato PSG : Un Titi attire un géant européen, Paris réclame 50 M€

Un cador portugais se positionne pour s’offrir Ibrahim Mbaye pendant ce mercato estival. Les dirigeants du PSG ont fixé le tarif pour le Sénégalais.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye vers le Portugal cet été ?

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Ibrahim Mbaye, le jeune ailier du PSG, attire l’attention des grands d’Europe grâce à son potentiel immense. Un départ de Paris se précise. Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en 2028, le Titi parisien n’écarte pas une prolongation. Mais sa situation reste incertaine. En cause : un temps de jeu limité, alors que la concurrence demeure très forte dans le secteur offensif.

Le jeune ailier a d’ailleurs échangé avec Luis Enrique et Luis Campos sur son avenir. Les deux hommes lui auraient expliqué qu’un prêt ou un départ pouvait être envisagé. Une solution qui permettrait à Mbaye de poursuivre sa progression avec davantage de responsabilités.

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Les prétendants ne manquent pas. D’après les informations de Transferfeed, le FC Porto suit notamment de près la situation d’Ibrahim Mbaye. Le club portugais, habitué à la Ligue des Champions, pourrait donc passer à l’action pour attirer le jeune parisien. Le Paris SG, de son côté, ne compte pas brader son joueur.

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La direction parisienne réclamerait au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son ailier droit. Une exigence élevée, mais qui s’explique par l’intérêt suscité par le joueur auprès de plusieurs grandes écuries européennes. Reste désormais à savoir si Porto sera prêt à répondre aux exigences parisiennes. Pour Mbaye, un départ pourrait surtout représenter l’occasion de devenir un monstre en attaque.