Mercato ASSE : Le milieu de terrain attendu signe enfin

L’ASSE s’est offert une septième recrue estivale. Elle s’est engagée avec le club ligérien ce lundi, comme annoncé.

Mercato : Tamar Svetlin signe à l’ASSE pour 4 ans

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Tamar Svetlin a rejoint l’ASSE, comme pressenti et annoncé. Il a fait l’objet d’un transfert sec de Korona Kielce en Pologne. Selon Transfermarkt, l’indemnité de transfert du milieu de terrain est estimée à 2,5 millions d’euros hors bonus. Il s’est engagé avec les Verts pour quatre saisons, soit jusqu’à fin juin 2030.

Le nouveau joueur des Verts portera le numéro 16 au sein de l’équipe stéphanoise. International slovène depuis 2024, il compte 7 sélections. Il vient renforcer un secteur de jeu où le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne compte pas sur Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah. N’entrant pas les plans d’Ian Cathro, le Franco-Marocain et le Franco-Camerounais sont sur le départ cet été.

✍️ International slovène, Tamar Svetlin 🇸🇮 débarque à l’ASSE !



Le milieu de terrain de 25 ans nous rejoint en provenance de @Korona_Kielce et jusqu’en 2030 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2026

« Je suis vraiment excité de faire partie de cette nouvelle famille qui m’a déjà très bien accueilli. Le simple fait d’être ici et de voir le centre d’entraînement m’enthousiasme beaucoup. Je sais ce que ce club représente. J’ai hâte d’être sur les terrains, de m’entraîner, de découvrir le groupe et de jouer avec ce maillot mythique. Mon but, comme celui de l’équipe, est de remonter en première division », a déclaré Tamar Svetlin.

Perrin : « Svetlin répond au profil recherché pour densifier notre milieu »

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, décrit le profil de la recrue : « Tamar est un international slovène à l’aise avec le ballon et répond au profil que nous recherchions pour densifier notre milieu de terrain. C’est un joueur avec de la personnalité, qui va s’intégrer facilement. Sa touche technique, dans l’entrejeu, sera précieuse pour l’ensemble du collectif ».

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