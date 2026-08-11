OL : Le Sparta Prague dévoile le coup préparé contre Lyon

L’entraîneur du Sparta Prague se dit prêt à déjouer les plans de son homologue de l’OL, lors du match retour décisif, ce mardi (21h) à Lyon.

OL : Fonseca annonce une équipe motivée et prête pour renverser le Sparta à Lyon

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L’OL reçoit le Sparta au Groupama Stadium, avec un retard à combler. Ayant perdu le match aller à Prague (2-1), l’équipe lyonnaise doit absolument remporter le match retour par deux buts d’écart pour aller en barrages pour la Ligue des champions.

Paulo Fonseca a assuré que son équipe s’est bien préparée, après la défaite en République Tchèque, afin d’éliminer son adversaire du 3e tour des qualifications en C1. « On a bien travaillé cette semaine. On a analysé le dernier match contre le même adversaire et on a travaillé sur les choses sur lesquelles nous avions échoué. Le groupe est motivé, l’équipe est plus prête », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Brian Priske assure que le Sparta a anticipé au maximum les plans lyonnais

La réponse de son confrère du Sparta Prague est tombée aussi à la veille de la rencontre décisive. Brian Priske s’attend à une équipe de l’Olympique Lyonnais, différente de celle affrontée la semaine dernière.

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« Nous venons avec l’idée que ce sera complètement différent. La formation de Lyon sera différente, les ambitions dans le jeu aussi. Ils vont essayer de faire différemment qu’au match aller », a-t-il indiqué.

Toutefois, le technicien danois a préparé son équipe, en anticipant les stratégies de Paulo Fonseca. « On savait que le coach lyonnais avait la possibilité de changer de système et de joueurs […]. C’est normal d’anticiper, surtout quand on affronte une équipe qui va jouer devant tous ses fans. Notre but est d’anticiper au maximum, tout en cherchant à jouer notre propre jeu », a-t-il expliqué ensuite.

Priske : « Nous sommes assez résistants pour nous battre contre cette adversité »

Fort de son avance du match aller, le Sparta Prague a bien l’intention de résister aux Gones et leurs supporters. « C’est notre travail d’assurer que nous sommes assez résistants pour nous battre contre cette adversité. […]. Finalement, je ne me concentre pas sur notre adversaire et ce qu’il a fait cette semaine. Notre travail est de se concentrer sur nous-mêmes et d’assurer qu’on a des performances qui correspondent à ce qu’on a pu montrer au match aller », a indiqué Brian Priske.

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