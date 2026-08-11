Mercato ASSE : KSV face à un casse-tête pour les départs

L’ASSE a recruté un septième joueur lundi, tandis que l’opération dégraissage est à l’arrêt. Six joueurs sur le départ sont toujours dans le Forez.

ASSE : Le signal fort de Cathro aux indésirables

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La direction sportive de l’ASSE est confronté à un casse-tête avec les joueurs indésirables, dont le club veut se débarrasser. Ils ne trouvent pas preneurs. Désormais, c’est la course contre la montre pour trouver un point de chute à Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan et Pierre Ekwah.

N’entrant pas dans les plans de Ian Cathro, ils sont tous écartés de l’équipe du nouvel entraîneur. Ils étaient donc tous absents du groupe contre Sochaux, lors de la première journée de Ligue 2. Un signal fort envoyé par le technicien écossais à ces cinq joueurs.

Limassol recrute Badelj et oublie Mickaël Nadé

Poussé vers la sortie de Saint-Étienne, Mickaël Nadé était proche de rejoindre l’Aris Limassol, mais la piste s’est éteinte. Le club chypriote a recruté Juraj Badelj, samedi dernier. Le défenseur central des Verts était en négociations avec un club étranger, dont il a visité les installations, selon Peuple-Vert.

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Cependant, le dossier ne s’est pas conclu. Revenu à L’Etrat, son profil intéresse un autre club étranger, à en croire le média spécialisé.

Mercato : Annan vers la Scandinavie, Miladinovic proche d’un retour en Serbie

Quant à Aïmen Moueffek, il n’a toujours pas de proposition concrète, en dehors de l’intérêt du Havre AC en Ligue 1. Lundi, la source a révélé l’intérêt de clubs scandinaves pour Ebenezer Annan. Il pourrait quitter l’ASSE dans les prochains jours si ces clubs passent à l’offensive.

Igor Miladinovic, lui, s’est rapproché d’un retour dans son pays natal ces dernières semaines. Le Partizan Belgrade souhaite le rapatrier.

Le prix d’Ekwah refroidit ses potentiels courtisans

Prêté à Watford la saison dernière, Pierre Ekwah est invité à quitter le club stéphanois définitivement. Des supporters ultras des Verts ne veulent pas de lui dans leur équipe, à laquelle il avait tourné le dos dans la foulée de la relégation en Ligue 2.

KSV peine à lui trouver un nouveau club, car son prix refroidit de potentiels candidats, dont Getafe. Le milieu de terrain franco-camerounais a été recruté à 6 millions d’euros à Sunderland. L’AS Saint-Etienne espère donc récupérer une bonne partie de son investissement, ce qui complique le transfert du joueur indésirable.

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Ian Cathro a, lui, déjà trouvé un renfort dans l’entrejeu. Tamar Svetlin, milieu défensif slovène, a signé lundi avec les Verts, en provenance du Korona Kielce en Pologne.

ça bouge pour Stassin, Benfica et l’Atlético rechauffent la piste

Lucas Stassin est aussi sur le départ. Il veut rejoindre un club de l’élite. Le président Ivan Gazidis attend des offres concrètes à la hauteur de ses attentes, afin de le laisser filer. Après le SC Braga, le FC Porto et Galatasaray, l’attaquant belge intéresse désormais le Benfica et l’Atlético de Madrid.

Les Colchoneros auraient relancé le dossier du jeune avant-centre, à en croire le média espagnol Solo Fichajes.

Des jeunes en quête de temps de jeu quittent Saint-Etienne

À trois semaines de la fin du mercato estival, l’ASSE n’a toujours pas réduit son effectif professionnel. Elle a seulement réussi des départs parmi les jeunes joueurs en quête de temps de jeu.

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Beres Owusu (Grazer AK), Issiaka Touré (Aubagne Air-Bel), Enzo Mayilla (Dunkerque) et Jibril Othman (Aviron Bayonnais) ont quitté le club stéphanois définitivement. Quant à Axel Dodote, il est prêté à Pau FC en Ligue 2, tandis que Jebryl Sahraoui et Karim Cissé sont prêtés à Aubagne Air-Bel (Ligue 3).