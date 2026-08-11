Qualification C1 : L’OL joue déjà sa saison face à Prague

L’OL reçoit le Sparta Prague ce soir pour le match retour du 3ème tour des qualifications pour la Champions League. Affiche ô combien importante pour Lyon, qui pourrait déjà voir leur saison être bouleversée en cas d’élimination.

Qualification C1 : L’OL n’a pas toutes les cartes en main avant d’aborder le match retour.

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Victoire impérative ce soir pour les Gones. L’OL accueille le Sparta Prague ce soir au Groupama Stadium pour le match retour du 3ème tour des qualifications de la C1. Les Rhodaniens s’étaient inclinés sur le score de 2 buts à 1 la semaine dernière, lors du match aller au stade Letná de Prague, en République tchèque.

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Pour rappel, l’Olympique lyonnais avait pourtant ouvert le score grâce à un but contre son camp plus que miraculeux du défenseur tchèque Martin Suchomel, juste avant la mi-temps. Les Lyonnais se sont ensuite sabordés tout seuls en concédant deux buts coup sur coup en seconde période, par l’intermédiaire de Matej Rynes (63ème) et John Mercado (69ème).

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À noter aussi le penalty complètement manqué du capitaine Corentin Tolisso (67ème), alors que le score n’était que d’un but partout à ce moment précis du match. Les Gones sont dans l’obligation de remporter le match par deux buts d’écart s’ils souhaitent rejoindre les barrages de la compétition.

L’OL toujours privé de certains cadres

Paulo Fonseca espérait des retours en vue du match retour, mais l’entraîneur portugais devra encore se passer des services de plusieurs joueurs majeurs. En effet, déjà forfait pour le déplacement à Prague en raison d’une blessure au genou, le milieu offensif Pavel Sulc, joueur incontournable du collectif lyonnais la saison passée, sera de nouveau absent ce soir. Le coach rhodanien sera aussi privé de la recrue danoise Mads Bidstrup, du milieu offensif Khalis Merah, de la dernière recrue en date Félix Bacher et enfin du latéral gauche argentin Nicolás Tagliafico, toujours pas apte à reprendre la compétition après être rentré tard du Mondial.

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Seule satisfaction pour Paulo Fonseca, le retour de suspension de Moussa Niakhaté, qui sera aligné d’entrée, comme l’a confirmé son entraîneur. Le technicien portugais a affirmé par ailleurs la titularisation du Belge Malick Fofana et du Ghanéen Ernest Nuamah aux côtés de Loïs Openda à la pointe de l’attaque lyonnaise.

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« Malick et Ernest commenceront le match demain, c’était impossible lors du dernier match. Julien Duranville et Kail Boudache ne sont pas dans les conditions pour débuter. Ce sera difficile pour Malick et Ernest de jouer les 90 minutes, mais nous avons d’autres solutions », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match hier après-midi.

Conséquence économique importante pour l’OL en cas d’élimination

Les conséquences en cas d’élimination des Rhodaniens ne seraient pas que sportives. En effet, mis à part un reversement du club en Ligue Europa pour la saison à venir, les Lyonnais pourraient voir une somme importante leur passer sous le nez.

Plusieurs rapports estiment qu’un parcours en Ligue des champions rapporterait entre 60 et 70 millions d’euros au club dirigé par l’Américaine Michele Kang. Cette somme devient vitale pour l’OL, qui est en proie à des problèmes économiques récurrents depuis plusieurs années.

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Les Gones sont toujours surveillés de près par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). Le gendarme financier du football français a acté, fin juin, l’encadrement de la masse salariale au budget de reprise, à la suite du futur rachat des parts détenues par le holding Eagle Bidco.

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Cette qualification est essentielle ; les primes liées à une présence en Ligue des champions pourraient grandement aider le club à recruter davantage sur le marché des transferts. Reste maintenant à savoir si les Gones retrouveront assez de mordant ce soir contre le Sparta Prague. Pour rappel, en cas de qualification, Lyon affrontera soit le Fenerbahçe, soit Sturm Graz, les 18 ou 19 août et 25 ou 26 août prochains.