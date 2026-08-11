Ça chauffe à l’OM : McCourt en colère, 4 départs exigés !

Le mercato de l’OM connait un nouveau bouleversement. Frank McCourt exige des ventes supplémentaires. Il aurait validé le départ de quatre cadres du vestiaire.

Mercato OM : Le refus de Hojbjerg agace Frank McCourt

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Le mercato de l’Olympique de Marseille met à rude épreuve la patience de son propriétaire. Frank McCourt exige des ventes notables à sa nouvelle direction. Au point où le milliardaire américain a mandaté une agence externe – la société Unique Sports Group – dans le but d’accélérer les sorties. Sauf que le constat est alarmant à l’OM.

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Trois joueurs ont seulement quitté le navire phocéen à dix jours de la reprise du Championnat. Les départs supplémentaires tardent à aboutir. Le dossier le plus brûlant concerne Pierre-Emile Hojbjerg. Un accord avoisinant les 15 millions d’euros avait été scellé avec Newcastle. Mais le milieu de terrain danois a finalement refusé de rejoindre la Premier League.

Quatre autres cadres de l’équipe poussés vers la sortie

Le vice-capitaine de l’OM compte honorer ses deux dernières années de contrat. Son refus inattendu a provoqué la colère de Frank McCourt. Et cela devrait avoir des répercussions sur la suite du mercato marseillais. Le journaliste Marwan Belkacem le confirme, l’Olympique de Marseille devra sacrifier d’autres cadres de l’équipe pour compenser le manque à gagner.

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Les noms de Quinten Timber, Amine Gouiri, Timothy Weah et Igor Paixao sont cités. Ces quatre joueurs de l’OM ne sont pas à l’abri d’un départ forcé. Une perspective anxiogène pour des supporters déjà agacés par l’absence de recrues à l’approche de la compétition.