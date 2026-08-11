Mercato OM : Accord conclu, Marseille perd un crack égyptien

L’OM vient de subir un nouveau coup dur dans sa quête de renfort offensif. L’attaquant égyptien Haissem Hassan a finalement décidé de tourner le dos à Marseille au profit du Celtic Glasgow.

Mercato : Haissem Hassan tourne le dos à l’OM

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C’est une priorité pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille espère mettre la main sur un nouvel ailier droit afin de compenser le départ de Mason Greenwood. Les dirigeants de l’OM le savent très bien. Ils travaillent déjà en coulisse pour venir faire un renfort offensif.

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Parmi les pistes explorées en interne, le nom de Haïssem Hassan était évoqué. L’attaquant égyptien a été auteur de prestations remarquées lors de la Coupe du monde 2026. Ses performances ont rapidement alerté les recruteurs de l’OM venus aux renseignements pour son transfert. Cette approche marseillaise ne laissait pas l’ailier droit du Real Oviedo.

Visite médicale au Celtic Glasgow

Mais Haïssem Hassan a finalement choisi de tourner le dos au club phocéen pour s’engager sous d’autres cieux. Le joueur de 24 ans est en route pour l’Écosse. L’Equipe le confirme, il est attendu ce mardi du côté de Glasgow afin de se soumettre à la visite médicale. Si tout se passe bien, il paraphera un bail de quatre saisons, avec le Celtic Glasgow.

JUST IN: Haissem Hassan will undergo medical test in the next few hours to complete his permanent transfer to #CelticFC.#RealOviedo will receive £3M guaranteed fee plus £3M in bonuses. #VamosOviedo pic.twitter.com/M1EWRiRLOf — Nicowizzy Ikenna (@nicowizzyikenna) August 11, 2026

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La formation écossaise a dû débourser près de 6 millions d’euros pour arracher sa signature. Du côté de l’OM, les dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront se tourner vers d’autres cibles en attaque.