Mercato Stade Rennais : Décision prise, un crack veut partir par force

Ça sent mauvais entre le Stade Rennais et Abdelhamid Aït Boudlal. Le Marocain veut entamer un bras de fer pour forcer son transfert cet été.

Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Aït Boudlal pousse vers Fulham

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Le Stade Rennais tremble pour l’un de ses rocs. Le dossier Abdelhamid Aït Boudlal se tend sérieusement et Fulham compte bien profiter de la situation pour arracher la signature du défenseur marocain.

Après le rejet d’une première offre estimée à 23 millions d’euros, le club de Londres prépare une nouvelle offensive financière pour faire plier les dirigeants du Stade Rennais. La cible, elle, a déjà fait son choix : l’Angleterre l’attire. Issu de l’Académie Mohammed VI, ce pur talent courtisé envisage de plier ses bagages pour s’imposer ailleurs.

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Le ton monte entre le Marocain et les dirigeants bretons. Les relations s’enveniment entre les représentants du joueur et la direction rennaise, au point d’atteindre un niveau de tension critique. Le clan du joueur refuse toute prolongation de contrat. La fuite médiatique de la première offre, orchestrée par l’entourage du joueur, a profondément agacé les décideurs bretons.

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Fulham profite de ces dissensions internes pour déloger Abdelhamid Aït Boudlal. Rennes devra ouvrir la porte à un départ. Conserver contre son gré un joueur convoité devient risqué, mais le céder dès cet été briserait peut-être le projet sportif initial. Le second chèque des Cottagers pourrait définitivement sceller ce bras de fer.