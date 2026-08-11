Mercato PSG : Campos stoppe les négociations pour Mika Godts

Annoncé très proche du PSG lors de ce mercato estival, Mika Godts, l’ailier de l’Ajax Amsterdam, va devoir patienter un peu avant de voir son transfert bouclé. Explications.

Mercato : Le PSG entièrement concentré sur la Supercoupe d’Europe

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Après l’officialisation du retour de Lucas Digne, le mercato estival va connaître un petit moment d’accalmie. Alors que les hommes de Luis Enrique affrontent Aston Villa ce mercredi à 21 heures pour la Supercoupe d’Europe, le Paris Saint-Germain aurait pris la résolution de concentrer toutes ses forces sur ce premier grand rendez-vous de la nouvelle saison.

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Sur sa page Twitter, le journaliste Fabrizio Romano rapporte ainsi que les négociations entre Luis Campos et son homologue de l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts ont été stoppées et ne reprendront qu’après cette rencontre.

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Le conseiller sportif parisien et le directeur technique du club néerlandais devraient ainsi se retrouver dans les prochains jours pour poursuivre des pourparlers qui seraient désormais dans la dernière ligne droite depuis la dernière offre du Paris SG.

Mika Godts au Paris SG pour environ 60M€

Pour compenser le possible départ de Bradley Barcola, fortement pressenti à Liverpool, le Paris Saint-Germain fait de Mika Godts l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif. Luis Campos conduit lui-même les négociations et bénéficie déjà d’un atout majeur dans ce dossier : l’international belge de 21 ans a donné son accord pour signer un contrat de cinq ans à Paris.

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D’après les informations de Diario Sport, le double champion d’Europe en titre serait sur le point de trouver un accord total avec l’Ajax pour un montant d’environ 60 millions d’euros.

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Après Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche et Lucas Digne, la pépite Mika Godts pourrait ainsi être la quatrième recrue estivale du club de la capitale française.