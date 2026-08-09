PSG-RC Lens : Déjà un gros forfait pour le Trophée des Champions ?

Le PSG pourrait retrouver le RC Lens au Trophée des Champions avec un sérieux coup dur dans le camp artésien. Sorti prématurément lors d’un match de préparation, Odsonne Édouard inquiète et pourrait manquer ce rendez-vous très attendu.

‎‎PSG-RC Lens : Un premier coup de froid pour Lens

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‎‎Le RC Lens retient son souffle. Odsonne Édouard a été contraint d’abandonner ses partenaires lors du match amical remporté face à Sunderland (2-0), après avoir ressenti une douleur aux adducteurs. L’attaquant réalisait jusque-là une prestation encourageante, notamment dans son association avec Florian Thauvin.

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‎‎Dino Toppmöller n’a toutefois pas voulu jouer avec le feu. « Il a ressenti un truc aux adducteurs », a expliqué l’entraîneur lensois après la rencontre. Édouard a tenté de reprendre, mais son staff a préféré arrêter les frais. « Il a encore essayé une fois, mais on ne voulait pas prendre le risque », a précisé le technicien allemand.

‎‎L’IRM va décider de son avenir immédiat

‎‎Pour l’instant, impossible de mesurer précisément la gravité de cette blessure. Une IRM doit permettre d’en savoir davantage sur l’état de l’attaquant et surtout sur sa capacité à être opérationnel pour le Trophée des Champions face au PSG. Le suspense reste donc entier.

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‎‎Cette incertitude tombe au mauvais moment pour Lens. Le club artésien espérait pouvoir compter sur un effectif renforcé après plusieurs retours, notamment ceux de Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez. Mais une nouvelle absence pourrait rapidement contrarier les plans de Toppmöller.

‎‎Un Lens privé de son atout offensif ?

‎‎Si le forfait d’Édouard venait à se confirmer, Lens perdrait une solution offensive importante pour affronter le PSG. Son association avec Thauvin avait justement montré des signes prometteurs, et son absence pourrait obliger l’entraîneur à revoir ses plans à quelques jours d’une affiche où chaque détail compte.

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‎‎Dino Toppmöller tente néanmoins de garder la tête froide. « Il y a des joueurs blessés partout dans les clubs », a-t-il rappelé. Une manière de relativiser, même si, dans le Nord, personne ne souhaite voir cette phrase devenir une consolation avant le grand rendez-vous.

‎Le timing qui fait vraiment peur

‎‎Sur le plan sportif, Lens doit surtout éviter de tirer des conclusions trop rapides. Une douleur aux adducteurs ne signifie pas automatiquement une longue indisponibilité, et l’IRM permettra de disposer d’un diagnostic beaucoup plus précis. Pour l’instant, le mot d’ordre reste donc prudence.

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‎‎Mais le timing est particulièrement mauvais. Le Trophée des Champions approche et le PSG attend déjà les Sang et Or de pied ferme. Si Édouard devait déclarer forfait, Toppmöller devrait trouver rapidement une alternative crédible. Le suspense, lui, pourrait durer jusqu’au verdict médical.