Mercato : C’est officiel ! Paul Pogba annonce sa décision

Freiné par les blessures et quasiment absent toute la saison, Paul Pogba a traversé des mois très compliqués sous les couleurs monégasques. Malgré une première année décevante sur le Rocher, le milieu français a pris la décision de continuer avec l’AS Monaco.

Mercato AS Monaco : Paul Pogba scelle son choix

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Paul Pogba espérait retrouver du rythme et redevenir un élément important de l’AS Monaco, après plus de deux ans sans jouer. Mais la saison du champion du monde 2018 s’est rapidement compliquée. Souvent diminué physiquement, le milieu de 33 ans n’a disputé que six rencontres de Ligue 1 cette saison, pour seulement 115 minutes de jeu.

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Progressivement, les interrogations ont pris de l’ampleur concernant son avenir en Principauté. Pendant l’hiver, des rumeurs ont même fait état d’une possible séparation entre le club monégasque et l’ancien joueur de Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Paul Pogba perçoit un salaire estimé à près de 320 000 euros brut mensuels, pour une influence sportive restée minimale cette saison.

Paul Pogba relance finalement le pari

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Ce vendredi, le milieu français a envoyé un message très clair concernant la suite de son aventure monégasque. Sur son compte Instagram, Paul Pogba a confirmé son intention de poursuivre avec l’ASM la saison prochaine.

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« L’attente est finie. Deux ans et demi de travail acharné, de concentration et de conviction m’ont permis d’en arriver là. Le terrain est ma place, et je suis prêt pour la suite. Au club, aux supporters et à tous ceux qui m’ont soutenu : merci. À la saison prochaine ! Daghe Munegu », a publié le joueur.

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Malgré une première saison quasiment blanche, l’idée d’un départ semble désormais s’éloigner. En interne, l’AS Monaco restait prudent ces derniers mois sans exclure une réflexion autour de l’avenir du milieu français si sa situation sportive restait bloquée.