Mercato OL : Fin des transferts à Lyon, de nouveaux indices

Après la qualification de l’OL pour les barrages de la Ligue des champions, Matthieu Louis-Jean a fait un nouveau point sur le mercato estival du club.

L’OL fait un grand pas vers la Ligue des champions

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L’OL a franchi une étape vers la Ligue des champions en éliminant le Sparta Prague, au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. Battue en République Tchèque (2-1) à l’aller, l’équipe de Paulo Fonseca a renversé celle de Brian Priske (3-0) lors du match retour disputé à Lyon, mardi soir.

L’Olympique Lyonnais croisera Fenerbahçe, les 18 et 25 août prochain, pour une place en phase de ligue de la C1. L’entraîneur des Gones espère récupérer Pavel Sulc et la recrue Mads Bidstrup (blessés) pour la double confrontation avec le club turc.

Mercato : L’Olympique Lyonnais attend encore une ou deux recrues

Parlant de recrutement, Matthieu Louis-Jean a indiqué que le mercato estival lyonnais reste ouvert jusqu’au 1er septembre 2026, date de sa fermeture officielle. Il a annoncé « une ou deux arrivées encore sur la fin du mercato s’il y a un ajustement à faire. » Ces arrivées vont surtout dépendre de l’issue du barrage contre Fenerbahçe.

Entretemps, l’arrivée de Zachary Athekame (21 ans) à Lyon est pressentie. Le jeune arrière latéral droit suisse devrait être la prochaine recrue du club rhodanien. Toutefois, il ne sera pas qualifié pour affronter « Les Canaris Jaunes ». « On a beaucoup travaillé déjà. On va travailler avec les joueurs qu’on a pour affronter Fenerbahçe », a précisé Matthieu Louis-Jean.

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Pour rappel, l’OL a recruté six nouveaux joueurs cet été : Kaïl Boudache, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo, Felix Bacher, Loïs Openda et évidemment Bidstrup. L’option d’achat de Noham Kamara a également été levée cet été, à l’issue de son prêt d’une demi-saison.