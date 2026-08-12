PSG-Aston Villa : Six coups durs confirmés avant le choc

C’est ce mercredi soir que le PSG et Aston Villa s’affrontent en Supercoupe d’Europe. Unai Emery devra composer sans six joueurs pour ce duel face à son ancien club.

PSG-Aston Villa : Unai Emery privé de six cadres

La suite après cette publicité

Unai Emery est confronté à une situation délicate pour ce choc PSG-Aston Villa. L’entraîneur des Villans doit composer avec une cascade d’absences. Tandis que son homologue parisien Luis Enrique dispose d’un effectif au complet. Son équipe est d’abord affaiblie par l’infirmerie.

Lire aussi : Supercoupe : Luis Enrique frappe fort pour PSG – Aston Villa

Leon Bailey, Amadou Onana (touché au genou pendant le Mondial), et la recrue Johan Manzambi manquent à l’appel. À cela s’ajoute le repos accordé à Emiliano Martinez, Ezri Konsa et Ollie Watkins. Ces médaillés de la Coupe du monde 2026 profitent de quatre semaines de semaines de vacances.

Des renforts bienvenus pour les Villans

Ils devraient réintégrer le groupe d’Arsenal ce week-end. « Ils ne seront pas là face au PSG », confirmé Unai Emery en conférence de presse. Le technicien espagnol peut tout de même compter sur quelques renforts en dépit de ces six forfaits de taille et un mercato estival difficile.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Campos stoppe les négociations pour Mika Godts

À voir

ASSE :Choix fort à Sochaux, Cathro fait un premier mécontent

Mercato PSG : Urgent ! C’est imminent pour Ferran Torres

Unai Emery pourra s’appuyer sur John McGinn et Alejandro Garnacho, rétablis de leurs pépins physiques récents. Même si le PSG part logiquement favori, les Villans tenteront crânement de déjouer les pronostics. Ils sont déterminés à bousculer la hiérarchie européenne et décrocher un titre ce soir.