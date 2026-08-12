Mercato PSG : Ça chauffe à Paris, une recrue arrive dans 24h

Le mercato estival du PSG s’emballe encore. Les dirigeants parisiens sont en passe d’accueillir le gardien japonais Zion Suzuki avec une visite médicale prévue dans les 24 heures.

Mercato PSG : Zion Suzuki attendu à Paris dans 24h !

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Luis Enrique et ses hommes visent un nouveau titre ce mercredi soir. Le Paris Saint-Germain est déterminé à écraser Aston Villa en Supercoupe d’Europe. Pendant ce temps, les dirigeants du PS travaillent sur le mercato. Ils sont d’ailleurs proches d’annoncer une nouvelle recrue.

Le PSG est en passe d’accueillir Zion Suzuki. L’international japonais de Parme sort d’une brillante participation à la Coupe du monde 2026. Ses performances ont attiré les Parisiens qui sont parvenus à boucler sa signature. Le Paris SG et Parme s’étant entendus pour un transfert à 35 millions d’euros. Il ne reste plus de quelques détails à finaliser.

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Tuttosport le confirme, Zion Suzuki est attendu d’ici demain à Paris pour passer sa visite médicale. Une fois cette étape validée, le gardien de but de 23 ans signera un contrat de cinq ans avec le PSG. Il ne devrait pas cependant rester dans la capitale cette saison.

Vers un prêt à la Juventus

Zion Suzuki ne portera pas immédiatement les couleurs du PSG. Un prêt sans option d’achat a été planifié en interne pour lui garantir plus de temps de jeu sous d’autres cieux. La Juventus est en pole position pour l’accueillir. Les discussions entre les doubles champions d’Europe en titre et la Vieille Dame portent désormais sur les modalités de cette opération temporaire.

🩺 Selon Tuttosport, Suzuki pourrait venir à Paris entre aujourd'hui et demain pour passer sa visite médicale, après avoir finalisé les derniers détails.



🆕 Ensuite, les dirigeants parisiens et turinois vont établir les détails du prêt sec du gardien japonais :



– Prêt sec sans… pic.twitter.com/50bfsmGnhO — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 12, 2026

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Elles incluent notamment un partage de salaire équitable à hauteur de 50% et une compensation financière pour le suivi et la formation du jeune joueur. Reste à savoir si les deux écuries, le PSG et la Juve trouveront un terrain d’entente.