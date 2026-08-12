C1 : L’OL déroule face à Prague et se qualifie pour les barrages

L’OL s’est imposé avec la manière, 3-0, hier soir face au Sparta Prague pour le match retour du 3ème tour des qualifications de Champions League. Avec un retard d’un but au coup d’envoi, les Gones ont su être patients pour s’extraire du piège tchèque.

Qualification C1 : Lyon domine le Sparta Prague avec la manière

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La soirée n’aurait pas pu être plus parfaite pour les Lyonnais. Tout en maîtrise, l’OL a tenu sa promesse et a renversé le Sparta Prague hier soir au Groupama Stadium sur le score de 3 buts à 0. Grâce à un collectif retrouvé, les Rhodaniens rallient les barrages avec plus de certitudes et de confiance.

Pour rappel : l’Olympique lyonnais s’était incliné 2-1 au match aller, au stade Letná de Prague, après une prestation poussive qui ne présageait rien de bon pour le retour à domicile. Cependant, dès le début de match, les Gones se montrent plus entreprenants et manquent de peu d’ouvrir le score dès la 3ème minute sur une tête d’Abner qui ne trouve pas preneur.

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Après 20 premières minutes plutôt solides des Gones, les Lyonnais vont parvenir à ouvrir le score par l’intermédiaire du Ghanéen Ernest Nuamah, profitant au passage d’une faute de main du portier tchèque Jakub Surovčík. Cela faisait 17 mois que l’ailier ghanéen n’avait pas marqué sous les couleurs lyonnaises.

Les Lyonnais continuent de presser les Tchèques jusqu’à pousser à la faute le pauvre défenseur Adam Ševínský, exclu à la 34ème minute après avoir commis une faute sur Loïs Openda en tant que dernier défenseur.

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En seconde période, les Lyonnais tentent de trouver l’ouverture face à une équipe du Sparta Prague acculée en défense. L’éclair va arriver à la 66ème signé Ainsley Maitland-Niles, trouvé seul au second poteau par son capitaine Corentin Tolisso. Les Gones mènent deux à zéro et sont enfin devant au score cumulé (3-2). Mais le festival ne s’arrête pas là, Lyon enfonce le clou six minutes plus tard grâce à une frappe stratosphérique en pleine lucarne de Tyler Morton.

Les Lyonnais s’imposent logiquement 3-0, grâce notamment aux choix payants d’un certain Paulo Fonseca.

Niakhaté, Fofana, Nuamah : choix payants de Fonseca

Le succès retentissant des Gones s’est bâti, entre autres, grâce aux choix forts du technicien portugais. Absent au match aller pour cause de suspension, Moussa Niakhaté a immédiatement été mis dans le grand bain dès son retour en remplaçant Clinton Mata en défense centrale. Le Sénégalais a réalisé un match sérieux et appliqué de la première à la dernière minute.

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Paulo Fonseca a aussi préféré titulariser les ailiers Ernest Nuamah et Malick Fofana à la place des jeunes Kaïl Boudache et Julien Duranville. Déjà annoncés titulaires par le coach lyonnais en conférence de presse d’avant-match, les deux ailiers ont rempli leur mission, apportant davantage de percussion et de vitesse pour déséquilibrer la défense tchèque.

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À l’issue du match, l’entraîneur n’a pas manqué de reconnaître l’importance des deux ailiers lyonnais : « Des joueurs comme Malick ou Ernest sont très importants pour nous. Je pense que leurs performances étaient très positives pour des joueurs qui ont joué leur premier match (en tant que titulaires). »

Morton – Tolisso : leaders retrouvés

Après un match en deçà de leur niveau habituel, Tyler Morton et Corentin Tolisso ont su se remettre la tête à l’endroit hier soir. Les deux milieux de terrain de l’OL ont porté leur responsabilité de meneurs de jeu incontournables de l’équipe, en étant décisifs sur plusieurs actions.

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Le premier a été à l’origine de l’expulsion du défenseur tchèque Adam Ševínský à la 34ème minute, en adressant une passe en profondeur vers Loïs Openda. Plus tard dans le match, le milieu de terrain anglais s’est montré décisif à la 72ème minute en inscrivant le troisième but lyonnais.

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Le capitaine des Gones, Corentin Tolisso, a lui aussi livré une prestation aboutie. Après un match aller compliqué, ponctué par un penalty raté en seconde période, l’ancien international français s’est mué en passeur décisif sur le second but lyonnais.

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Les Lyonnais se qualifient ainsi pour les barrages de la Ligue des champions. Lyon affrontera le Fenerbahçe, vainqueur solide de Sturm Graz hier soir à l’extérieur (0-1). Les Lyonnais devront répéter la même prestation lors de la double confrontation s’ils veulent continuer à croire à une qualification.