ASSE :Choix fort à Sochaux, Cathro fait un premier mécontent

Absent du onze de départ de l’ASSE contre Sochaux, Joshua Duffus est frustré. Il ne cache pas les premiers signes de son mécontentement.

ASSE : Duffus, titulaire pendant la pré-saison et remplaçant en Ligue 2 !

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Alors que Lucas Stassin est en instance de transfert, Joshua Duffus espérait prendre la place du Belge à la pointe de l’attaque de l’ASSE. Le nouvel entraîneur le lui avait assuré pendant la préparation estivale. L’avant-centre anglo-jamaïcain a participé activement à la pré-saison.

Il était titulaire lors des cinq matchs amicaux, cumulant ainsi 315 minutes de jeu. Une complicité s’est même tissée sur le front offensif avec Jakob Breum, Thierno Ballo et Irvin Cardona.

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Mais contre toute attente, il était absent de la composition de Ian Cathro lors de la première journée de Ligue 2 à Sochaux. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne a préféré le duo Ballo-Cardona en attaque, soutenu par Augustine Boakye et Jakob Breum.

Joshua Duffus avait cependant disputé la seconde période, en remplaçant Boakye après la pause. Les Verts avaient déjà plié le match en une mi-temps (3-0).

Sur le banc à Sochaux, Joshua Duffus manifeste sa frustration

Quelques jours après la victoire stéphanoise, l’attaquant de 21 ans a supprimé toutes ses publications liées à l’ASSE sur ses réseaux sociaux. Un acte qui ressemble fort à l’expression de sa frustration. Cette tendance est confirmée par Peuple-Vert : « Dans le foot, ce type de nettoyage numérique sert souvent à faire passer un message sans avoir à le formuler publiquement », soutient le média spécialisé.

Joshua Duffus a-t-il agi ainsi pour exprimer sa déception à la suite du choix fort du coach écossais ? Est-il vraiment mécontent alors qu’il a joué 45 minutes, sans être décisif ? Comment Cathro va-t-il réagir face à la frustration de l’ancien joueur de Brighton ? Ce dernier va-t-il retrouver une place de titulaire face à Clermont Foot vendredi prochain ?

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Ces questions trouveront très probablement leurs réponses dans les prochains jours.