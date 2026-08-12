Mercato OM : Coup dur, un top joueur snobe Marseille  

L’OM voit une nouvelle piste offensive lui filer entre les doigts. Longtemps ciblé par le club marseillais, Haissem Hassan devrait finalement prendre la direction du Celtic Glasgow.

Mercato : L’OM perd le buteur Haissem Hassan

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Marseille manque sa cible. Haissem Hassan s’éloigne définitivement de la Canebière. L’ailier égyptien va rejoindre le Celtic Glasgow. Le club écossais boucle l’opération pour 6 millions d’euros, soit bien moins que les 10 millions réclamés au départ par le Real Oviedo.

Le joueur voulait pourtant signer à l’OM. Révélation de la dernière Coupe du monde, le crack de 24 ans avait donné son accord verbal aux dirigeants phocéens, refusant même d’autres offres pour venir en Provence. Mais Marseille manque de liquidités et tarde à concrétiser ses achats. L’échec de la vente de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle a bloqué l’arrivée de l’Égyptien.

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Le Celtic a doublé l’OM et la Saudi Pro League en concluant ce deal XXL. Valorisé à 8 millions d’euros sur Transfermarkt, le joueur quitte l’Espagne à prix réduit. C’est un coup dur pour le club phocéen. Le Pharaon est en pleine forme et pourrait être la gâchette offensive redoutable de Bruno Genesio la saison prochaine. Mais le joueur prend une autre direction.

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Pour Haissem Hassan, l’attente marseillaise aura finalement été trop longue. Le Celtic Glasgow en profite et semble désormais en position idéale pour récupérer un joueur qui, quelques semaines plus tôt, avait choisi Marseille comme destination privilégiée.