Mercato PSG : Ça s’accélère, deux phénomènes proches de signer  

Le PSG avance sur deux dossiers offensifs. Mika Godts et Ferran Torres auraient déjà donné leur accord au club parisien. Les discussions restent toutefois ouvertes avec l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone pour finaliser les deux opérations.

Mercato PSG : Godts et Torres se rapprochent de Paris

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Le PSG accélère cet été. Mika Godts et Ferran Torres ont déjà dit oui à la capitale française. Si les contrats individuels et les salaires sont réglés, les discussions bloquent toujours avec l’Ajax et le FC Barcelone pour finaliser ces deux arrivées XXL.

Paris pousse fort pour Mika Godts. L’ailier belge de l’Ajax Amsterdam veut venir, mais les dirigeants hollandais font monter le tarif. Le transfert ne bloque pas sur le montant principal. Selon PSG Inside Actus, l’accord traîne à cause des bonus variables et du pourcentage sur une revente future.

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Les deux clubs règlent ces derniers détails financiers. Tout indique que le jeune crack va rejoindre l’ogre parisien. Le dossier Ferran Torres avance aussi. Barcelone discute avec Paris. Étonnamment, ce transfert s’avère plus simple que celui de Godts. Une raison clé explique cette fluidité : l’attaquant espagnol n’a plus qu’un an de contrat.

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Le Barça doit donc le vendre cet été pour éviter un départ libre dans douze mois. Les joueurs attendent. Paris maîtrise le tempo. Il reste seulement à convaincre les deux clubs vendeurs pour officialiser le double coup. Ce seront des renforts de poids pour Luis Enrique. Le coach parisien veut mettre encore en place une équipe compétitive pour rafler un troisième titre consécutif en Ligue des Champions.